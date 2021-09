Xiaomi järjestää huomenna uusien tuotteiden julkistustilaisuuden, mutta jo tänään toiseksi suurin älypuhelimien valmistaja yllätti esittelemällä älylasit. Laite perustuu mikroledinäyttöön ja painaa vain 51 grammaa. Myyntiin yhtiö ei lasejaan vielä luvannut, vaan kyse on tulevaisuuden konseptista.

Eri tallennustekniikoista NAND-flash on ylivoimaisen suosittu. Tänä vuonna NAND-piirejä myydään markkinoille lähes miljoonan petatavun verran. DRAM on selkeä kakkonen, mutta usean analyytikon mukaan Intelin kehittämä Optane eli XPoint-muisti voisi ohittaa DRAM-piirit toimitusmäärissä vuoteen 2030 mennessä.

Ericsson on päättänyt sulkea tutkimuskeskuksen Kiinan Nanjingissa. Yhtiö on korostanut Mobile World Livelle, ettei päätös liity yhtiön vaikeuksiin Kiinan mobiiliverkkojen markkinoilla. Työntekijöille etsitään uusia paikkoja TietoEvryn Kiinan organisaatiosta.

Aina välillä älypuhelimessa ja tabletissa olisi käyttöä oikealle, fyysiselle näppäimistölle. Huawei on saanut tavaramerkin Glide-merkkiselle näppäimistölleen. Asiasta kertoo hollantilainen LetsGoDigital-sivusto.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat kertovat, että maailman yleisin haittaohjelma on nyt tietovaras Formbook. Qbot-pankkitroijalainen putosi kärkikymmeniköstä. Suomen ykkönen, kiristyshaittaohjelma Mailto, leviää roskapostien välityksellä.

Kun tuleva robottiautosi ajaa latausasemalle, sen täytyy pystyä itsenäisesti latautumaan. Siemens on jo esitellyt tällaista visiota Münchenin IAA Mobility -messuilla. Automaattinen latauslaitteisto latasi messuilla 300 kilowatin teholla.

Münchenissä esiteltiin koko viime viikon ajan autoteknologian uutuuksia IAA Mobility -messuilla. Kiinalainen Huawei esitteli tapahtumassa tuulilasinäytön, johon voidaan heijastaa monenlaisia keinotodellisuutta hyödyntäviä sisältöjä ajoinformaatiosta elokuviin.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla älylaitteisiin kohdistui 1,5 miljardia hyökkäystä. Tietoturvayhtiö Kasperskyn mukaan IoT-laitteisiin kohdistuneiden hyökkäysten määrä kasvoi yli sata prosenttia vuoden 2021 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana.

Open RAN on mobiiliverkkojen konsepti, jossa operaattori voi rakentaa verkkonsa avoimesta eri valmistajien laitteilla ja komponenteilla. Saksalainen 1&1 on ensimmäinen, joka aikoo rakentaa Eurooppaan avoimen 5G-verkon, mutta tällä hetkellä tekniikan tulevaisuuden yllä on monia pilviä.

Maailman suurin yhteistyörobottien eli cobottien valmistaja Universal Robots lanseeraa yhteistyörobotiikan opetuspaketin suomalaisille teknillisille- ja muille oppilaitokselle. Koulutus tähtää niin opettajille kuin oppilaillekin annettavaan sertifikaattiin. Tanskalaisen Universal Robotsin lanseeraama koulutuspaketti kokoaa yhteen useita elementtejä, jotka tekevät robottiteknologian opetuksesta järjestelmällisempää ja helpompaa.