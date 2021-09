Hasselbladin kuuluisa XPan tulee OnePlus-uutuuksille

OnePlus tuo markkinoille XPan-kameratilan uusimmille 9-sarjan lippulaivalaitteilleen. Yhdessä strategisen kamerakumppaninsa Hasselbladin kanssa kehitetyn XPan-kameratilan avulla käyttäjät saavat ikonisen Hasselblad XPan -filmikamerakokemuksen älypuhelimeen ja voivat jakaa vaikuttavia visuaalisia ja luovia kuvia.

XPan -tila on suunniteltu jäljittelemään Hasselbladin legendaarisen XPan -kameran käyttökokemusta, joka mahdollisti 35 mm filmikameran edut sekä mahdollisuuden vaihtaa nopeasti täysin laajaan panoraamakuvaan ilman filmin vaihtamista.

XPan-kameran tapaan OnePlus 9- ja 9 Pro -puhelimissa kuvaa voidaan katsella 65:24-formaatissa ennen kuin laajan panoraamakuvan ottamista joko 30 tai 45 millimetrin formaatissa. XPan oli aikanaan yksi ensimmäisistä kahden kuvakoon 35 mm:n filmikameroista, ja oli osaltaan muuttamassa koko kamerateollisuutta.

Kaksi polttoväliä, 30 mm ja 45 mm, muistuttavat kahta klassista objektiivia alkuperäisessä Hasselblad XPan -kamerassa. Harrastajilla on mahdollisuus ottaa panoraamakuvia esikatselulla suoraan OnePlus -kamerasovelluksen etsimestä.

XPan-tilassa otetut kuvat on rajattu 48 MP pääkamerasta ja 50 MP ultralaajakulmakamerasta, puhelimen kamerassa oletusasetuksena olevan 12 megapikselin tilan sijaan. Tuloksena on korkearesoluutioinen, yli 20 MP kuva. XPan -kuvien resoluutio on 30 mm:ssä 7552×2798 pikseliä ja 45 mm:ssä 7872×2916 pikseliä.

XPan-kameratila on oletusasetuksena mustavalkoinen. Käyttäjät voivat vaihtaa väri- ja mustavalkotilan välillä mieltymystensä mukaan.

OnePlus on aloittanut XPan-kameratilan syöttämisen laitteisiin uusimmassa päivityksessään.