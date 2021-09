Apple esitteli viikko sitten uudet iPhone 13 -puhelimensa. Laitteet ovat jo saaneet paljon kehuja ja nyt verkkoon ovat ilmestyneet ensimmäiset purkuanalyysit. iFixitin analyysi paljastaa, että Apple on trimmannut FaceID- eli Depth Sensing -moduuliaan, joka tuo kuuluisan ”loven” iPhonen näytön yläreunaan.

Itävaltalainen Panthronics AG on kehittänyt tekniikan, jolla monia pieniä kannettavia ja puettavia laitteita voi ladata NFC-yhteyden yli. Nyt yhtiö on sopinut, että sen referenssialustat tukevat Renesasin suosittuja Synergy-sarjan mikro-ohjaimia. Tämä nopeuttaa uusien langattomien latausjärjestelmien kehittämistä ja helpompaa prototyyppien luomista.

Akkutekniikan kehittäjät ovat jo pitkään tienneet, että avain selvästi energiatehokkaampiin akkuihin piilee piianodissa. Sen tiheys on karkeasti kymmenen kertaa suurempi kuin nykyään käytössä olevien litiumioniakkujen grafiittianodien. San Diegon yliopiston ja LG Energy Solutionin tutkijat kertovat nyt ratkaisseensa tekniikan suurimman ongelman.

Moskovalaisen Skoltechin ja IBM:n johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on luonut erittäin energiatehokkaan optisen kytkimen, joka voi korvata elektroniset transistorit uuden sukupolven tietokoneissa. Transistorit voivat mahdollistaa 100-1000 kertaa nykykoneita nopeampien tietokoneiden kehittämisen.

Suomalainen Unikie on saanut kansainvälistäkin nimeä kehittämällään lidar-pohjaisella autonomisella pysäköintitekniikalla. Nyt yhtiö laajentaa Viroon. Tarkoitus on rakentaa Tallinnaan kahdessa vuodessa sadan ohjelmistokehittäjän yksikkö.

USB-väylän kautta on tähän asti voinut ladata laitteita 100 watin teholla. Tämä on riittänyt useimmille kannettaville laitteille, mutta esimerkiksi tehokannettaviin tai pelikoneisiin teho on ollut vaatimaton. USB:n C-tyypin 2.1-määritys korjaa puutteen, kun maksimilatausteho kasvaa 240 wattiin.

Tarvitseeko rakenteluprojektisi pienikokoista sulautettua korttia? Ei hätää. Avnet-konserniin kuuluva Farnell myy nyt sekä Arduino Nano RP2040 Connect- että Raspberry Pi Pico -kortteja suoraan varastostaan.

Euroopan sähköautojen kaupassa tehtiin elokuussa historiaa. Ensimmäistä kertaa sähkö- ja hybridiajoneuvojen myynti ylitti dieselautojen myyntiluvut. JATO Dynamicsin mukaan muutos kuvastaa markkinoiden käännettä. Jatkossa autonvalmistajien kasvu tulee ladattavista.

Helsingin Messukeskukseen marraskuulle valmisteltu Teknologia-messukokonaisuus siirtyy ensi keväälle 3.-5.5.2022. Tänä syksynä toteutetaan uusi päivän kestävä Teknologia pre-event Messukeskus Siivessä. Pre-event-verkostoitumistapahtuma järjestetään 24.11.2021.

Yhä useampi kuluttaja seuraa omaa terveydentilaansa puettavilla laitteilla ja yhä useammin sovellukset voivat sisältää arkaluontoistakin dataa. Nyt näille mobiileille terveyssovelluksille on tulossa laatustandardi. Sitä kehittämässä ovat olleet myös suomalaistutkijat. Kyse on elokuussa hyväksytystä uudesta määrityksestä (ISO/TS 82304-2:2021). Standardi on suunnattu sekä terveys- ja hyvinvointisovellusten valmistajille että näitä arvioiville organisaatioille. Sovelluksia arvioidaan neljällä osa-alueella: lääketieteellinen pätevyys, yksityisyyden suoja, käytettävyys ja teknillinen laatu.