Mooren laki sai 10 vuotta lisäaikaa

Intelin perustajiin kuuluva Gordon Moore julkaisu vuonna 1965 kuuluisan muotoilunsa, jonka mukaan transistorien määrä integroidulla piirillä kaksinkertaistuisi vuosittain. Tätä ”Mooren lakia” on julistettu kuolleeksi useaan kertaan, mutta nyt hollantilainen ASML sanoo lain olevan voimassa vielä ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan.

ASML:n puheilla on merkitystä, sillä yhtiö on maailman suurin askelvalottimien valmistaja. Sen laitteilla valmistetaan merkittävä osa maailman edistyneimmistä mikropiireistä. Nyt yhtiö on antanut pitkän aikavälin teknisen ennusteensa ja sen perusteella Mooren laki voi edelleen hyvin.

Yhtiön perustaja ja teknologiajohtaja Martin van den Brink kertoi, että EUV-litografialla voidaan valmistaa piirejä jopa 0,7 nanometrin viivanleveydellä. Tällä hetkellä edistyneimmät piirit esimerkiksi Applen uusissa iPhone-puhelimissa valmistetaan 5 nanometrin prosessissa. Niihin piirikuviot valotetaan 13 nanometrin EUV-laserilla.

Maailman suurimman mikropiirien valmistajan eli TSMC:n roadmapissa tämä tarkoittaa sitä, että muutaman vuoden kuluttua piireillä on toistasataa miljardia transistoria. Vuoden 2030 tienoilla puhutaan jo 300 miljardista transistorista.

ASML:n omassa roadmapissa transistoritiheys kasvaa edelleen Gordon Mooren esittämää vauhtia. Toinen tärkeä mittari on järjestelmien energiatehokkuus. Se tulee paranemaan kolminkertaiseksi kahden vuoden välein ainakin vuoteen 2040 saakka. Eikä ASML ennusta tämän pidemmälle.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kolmeen nanometriin siirrytään ensi vuonna, kahteen nanometriin vuonna 2024 ja vuoden 2025 puhutaan jo 1,4 nanometristä. ASML:n ennusteessa yhden nanometrin piirejä tullaan näkemään joskus vuosien 2027-2028 aikana. Vuoden 2030 kohdalle Martin van den Brink oli kirjannut lukeman 0,7 nanometriä.