Vakoilee älypuhelimesi sinua? Tee testi

Erilaisten käyttäjää valvovien sovellusten asennukset kasvoivat viime vuonna viisi prosenttia. Jotkut käyttäjät kuitenkin epäilevät, että heidän älypuhelimensa vakoilevat heitä, vaikka he eivät ole asentaneet valvontaohjelmia. NordVPN kehottaa testaamaan, pitääkö tämä paikkansa.

Virtuaaliset avustajat, kuten Siri, Google Assistant tai Alexa, kuuntelevat käyttäjää koko ajan. Tämä on tietysti välttämätöntäkin, jotta avustajat voivat kuulla äänikomennot ja totella niitä. Jotkut käyttäjän mukaan rekisteröidyt asiat on kuitenkin rekisteröity yritysten omaksi hyödyksi, esimerkiksi palvelun laadun parantamiseksi tai markkinointitarkoituksiin.

Kun pyydät Google Assistantia tai Siriä etsimään jotain, näitä tietoja käytetään verkkomainontaan. - Ja viisas, virtuaalinen avustaja on pohjimmiltaan hakukone, sanoo NordVPN:n asiantuntija Daniel Markuson.

NordVPN:n mukaan paras tapa nähdä, auttaako puhelimesi markkinoijia, on luoda ansa. Ensiksi pitää valita jokin aihepiiri. Sen pitäisi olla jotain, jota ei voida yhdistää persoonallisuuteesi, ja olla jotain, josta et koskaan puhu. Sen jälkeen tämä aihe pitää eristää puhelimesta. Puhelinta tai muuta laitetta ei saa käyttää tiedon etsimiseen aiheesta. Kannattaa myös varmistaa, ettet ole koskaan googlettanut aiheesta aiemmin.

Tämän jälkeen pitää valita avainsanat. Kannattaa luoda luettelo avainsanoista, jotka voivat käynnistää hakukoneet. Sen jälkeen pitää puhua aiheesta selvästi puhelimen vieressä. Ei ole väliä, oletko yksin vai puhutko siitä jonkun toisen kanssa muutaman minuutin ajan. Tee tämä muutaman päivän peräkkäin. Varmista, että et etsi aihetta millään muulla tavalla - sinun pitäisi puhua vain siitä.

Kun olet asettanut ansaan, sinun on pidettävä silmällä, ovatko uudet mainokset alkaneet kohdistaa sinua sosiaalisen median tai muiden digitaalisten kanavien kautta. Jos näin on, tämä johtuu siitä, että puhelimesi kuuntelee sinua.

Kun käyttäjät käyttävät virtuaalista avustajaa, he hyväksyvät palveluntarjoajan ehdot. Koska he ovat antaneet suostumuksensa, on laillista seurata keskusteluja Google Assistantin, Sirin, Alexan ja muiden palveluiden kanssa markkinointitarkoituksiin. Kuuntelusta tulee laitonta vain, jos sovellus vakoilee käyttäjää ilman suostumustasi. Siksi on tärkeää tarkistaa tietyille palveluille annetut käyttöoikeudet ja tietää, miten puhelin seuraa sinua.

Aivan ensiksi jokaisen kannattaa tarkistaa puhelimen sovellusten käyttöoikeudet. Daniel Markusonin mukaan kannattaa miettiä kahdesti ennen kuin hyväksyy sovelluksen haluamat oikeudet. - Kun käyttöoikeus on myönnetty, sovellus voi tehdä mitä tahansa tiedoillaan. Joten tee puhelimen sovellusten käyttöoikeuksien tarkistamisesta rutiinia, Markuson evästää.

Jotkin sovellukset saattavat haluta käyttää puhelimesi mikrofonia ilman syytä. Tämä voi antaa epärehellisten toimijoiden vakoilla sinua taustalla tai kerätä mainoksiin kohdistettua dataa, kun et halua heidän kuuntelevan. Käy läpi puhelimen asetukset ja varmista, että sovelluksilla on pääsy vain työnsä suorittamiseen tarvittaviin resursseihin.

- Älä jaa liikaa tietoa puhelimellesi. Mitä vähemmän se tietää, sen parempi, Markuson korostaa.

NordVPN tietenkin evästää käyttäjiä asentamaan oman VPN:n älypuhelimeen ja siten parantamaan yksityisyyttään. - Virtuaalinen yksityinen verkko peittää IP-osoitteesi ja salaa liikenteen, Markuson päättää.