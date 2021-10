Jotta sähköauto kulkisi akullaan mahdollisimman pitkään aj energiatehokkaasti, vaaditaan akuston hallintajärjestelmältä paljon. Pickering Interfaces on esitellyt kaksi PXI-pohjaista akkusimulaattoria, jotka ovat ihanteellisia akuston emulointiin akunhallintajärjestelmien (BMS) testisovelluksissa.

Elektroniikan komponenttien kaupan verkkojätteihin kuuluva Digi-Key tarjoaa asiakkailleen ilmaista, verkossa toimivaa piirikaavioiden työkalua. Nyt yhtiö on parannellut Scheme-it-työkaluaan uusilla ominaisuuksilla.

Nokia ilmoitti tänään, että Slovenian T-2 on valinnut sen ainoaksi 5G-verkon laitetoimittajaksi. Kyse on viisivuotisesta toimitussopimuksesta, jossa Nokia päivittää T-2:n nykyisen RAN-radioverkon ja ottaa käyttöön parannetut 5G NR -palvelut.

Suomen suurin CAD-ohjelmistotalo Cadmatic on solminut sopimuksen Suomessakin toimivan teknologiayritys Sumitomo SHI FW:n kanssa. Sopimuksen mukaan Cadmaticin 3D-suunnitteluohjelmistoja ja tiedonhallintaratkaisuja tullaan käyttämään SFW:n suunnitteluprojekteissa Suomessa, Puolassa, Intiassa ja Kiinassa.

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

Vuoden 2021 alussa Tesla kutsui autojaan takaisin, koska niiden ohjelmistot tallentavat NAND-flashit uhkasivat vanhentua. Parempi, helpompi ja edullisempi ratkaisu olisi ollut toimittaa ohjelmistot uudella muistikortilla. Nyt JEDEC on saanut valmiiksi korttistandardin, joka sopii juuri tähän käyttöön.

MEMS-pohjaisiin ajastimiin keskittyvät piilaaksolainen SiTime on esitellyt uuden digitaalisesti ohjatun MEMS-oskillaattorin (DCXO), joka on tarkoitettu tehoherkille ja tilaa rajoittaville mobiili- ja IoT-sovelluksille. SiT3901 µPower -oskillaattori parantaa langattoman latauksen nopeutta jopa 25 prosenttia.

Koronaviruspandemia pakotti yritykset siirtymään digiaikaan työntekijöiden siirtyessä etätöihin. Mutta mitä toimistotyössä tapahtuu seuraavaksi? Todennäköisesti yksinkertaiset tehtävät katoavat. Toimistoon tulevat robotit ja tekoäly, sanoo Speech Processing Solutionsin myyntijohtaja Thomas Opolski.

Jos tehotyöasemien vauhdin nostaminen ylikellottamalla on juttusi, Jimm´s PC-Storella on sinulle hyviä uutisia. Tänään yritys toi Suomen markkinoille ensimmäisen oman nestejäähdytteisen tietokonemallistonsa. Malleja on kaikkiaan kolme.

HTC on esitellyt kevyemmät kannettavat lasit VR-sisältöjen katseluun. VIVE Flow -laseissa huomio on selvästi ollut laisen koon pienentämisessä. Jopa niin paljon, että laitteesta on jäänyt oma akku kokonaan pois. Virtansa se tarvitsee ulkopuolelta.