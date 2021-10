5G yleistyy nyt edullisimmissa puhelimissa

Kännykkäprosessoreissa puhutaan paljon lippulaivapuhelimien uusista piireistä, kuten Qualcommin Snapdragon 888-piiristä, joka edustaa Android-leirin tämän hetken nopeinta ja tehokkainta. 5G tule kuitenkin massoille edullisemmissa puhelimissa ja Qualcomm on juuri päivittänyt suositut 7-, 6- ja 4-sarjan piirinsä.

Huomionavoista Qualcommin uusissa prosessoreissa on se, että lippulaivapiireistä tutut ominaisuudet ja tehokkuus valuvat yhä nopeammin edullisempiin piireihin. Tämä asettaa yhä kovempia vaatimuksia seuraavalla huippusuorittimelle. Samalla se tarkoittaa, että keskiluokan prosessorilla peruskäyttäjä saa laitteen, jonka suorituskyvystä ei jää puuttumaan mitään olennaista.

Hyvä esimerkki on uusi Snapdragon 778G+-prosessori. Se tukee kaikkia 5G-taajuusalueita myös millimetrialueella X53-modeeminsa avulla, CPU-ydin Kryo 670 on päivitetty tehokkaammaksi, grafiikkaa piirtää Adreno 642L 20 prosenttia aiempaa nopeammin. Piiri valmistetaan 6 nanometrin prosessissa, joten tehonkulutus on aiempaa pienempi. Ja kun alusta tukee Quick Charge 4+ -tekniikkaa, ei akun täyttymistä tarvitse kauaa odotella.

Uutta piirisarjaa aikoo käyttää ainakin Xiaomi tulevissa malleissaan. Moni valmistaja kertoo jo valinneensa 6-sarjan uutuuden eli Snapdragon 695:n seuraavaan laitteeseensa. Modeemi tukee kaikkia 5G-taajuuksia, grafiikkateho on kasvanut 30 prosenttia ja CPU-teho 15 prosenttia 690-edeltäjään verrattuna.

Volyymeissä suurimpiin määriin yltää kuitenkin edullisemman 4-sarjan 480 Plus. Edeltäjää eli Snapdragon 480 -piiriä käyttää esimerkiksi Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global XR20- ja G50-malleissaan. Nyt yhtiö odottaa uuden 480+-mallin tuomia ominaisuuksia seuraaviin malleihinsa.

Qualcommille menestyminen edullisempien 5G-puhelimien prosessoreissa on iso kysymys. Taiwanilainen Mediatek on parina viime vuonna onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan selvästi ja esimerkiksi Counterpointin mukaan sen markkinaosuus lähentelee jo 50 prosenttia. Samaan aikaan Qualcommin osuus on jatkuvasti pudonnut ja on enää noin neljänneksen luokkaa. Mediatekin edullisemmat piirisarjat ovat tällä hetkellä selvästi kilpailukykyisempiä.