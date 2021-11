Nokia kutisti optisen päätelaitteensa

Nokian kiinteiden yhteyksien ryhmästä tulee Quillion-piirisarjaan perustuva uutinen. Yhtiö on esitellyt maailman pienimmän OLT-päätteen eli linjapäätelaitteen (optical line terminal). Sen avulla operaattori voi viedä kuituyhteydet katujen varsille linjakaappeihin.

Lightspan DF-16GM on samalla pienin Quillion-piirisarjalla toteutettu linjapäätelaite. Se on ennen kaikkea kehitetty operaattoreille, jotka tarvitsevat yli 10 gigabitin kapasiteetin, mutta pienimuotoiset kompaktit reititinratkaisut, jotka voidaan asentaa hajautetusti.

Lightspan DF-16GM voi tarjota palveluja samanaikaisesti kapaisteettivälillä 1 - 25 gigabittiä sekunnissa. Näin se on samalla markkinoiden nopein pienikokoinen linjapäätelaite.

Suurin osa kuitujen käyttöönotoista on tähän mennessä keskittynyt tiheästi ja volyymiltaan suuriin kaupunkialueisiin, joilla liiketoiminta on vahvin. Kuituverkkojen tarjoajat kuitenkin laajentavat verkkojaan yrityspuistoihin ja maaseutualueille, joilla on harvaan asutus, sekä käyttävät niitä pienten solujen yhdistämiseen matkapuhelinverkkoihinsa.

Päätelaite tukee GPON-, XGS-PON- ja 25G PON -yhteyksiä. Sen tehonkulutus on puolet edeltäjäänsä pienempi ja 25 prosenttia alle EU-vaatimusten, Nokia kertoo.