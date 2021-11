Teknologiateollisuuden tänään julkistetun suhdannekyselyn perusteella näyttää siltä, että alan kovin kasvuvauhti on mahdollisesti jo nähty. Yritysten saamien uusien tilauksien määrä kääntyi laskuun.

Tietoturvayritys Trend Micro on julkistanut vuoteen 2030 ulottuvan tulevaisuusraporttinsa. Videoidenkin avulla kerrotaan, miltä maailma voisi näyttää seuraavan vuosikymmenen alussa. Kyberuhkien ja verkkoturvan näkökulmasta tulevaisuus vaikuttaa synkältä.

DDR5 tekee vasta tuloaan markkinoille, mutta jo nyt valmistajat haluavat nostaa niiden nopeutta. Perustason 4800 megasiirrosta sekunnissa ollaan siirtymässä 7000 megasiirtoon sekunnissa. Tämä asettaa piireille mahdollisesti yllättäviä haasteita.

Monen mielessä 3D-tulostus tarkoittaa muoviosien tulostusta hitaasti, yksi kerros kerrallaan. Tekniikka mahdollistaa kuitenkin paljon muutakin. Tämän todistaa Oulun yliopistoon hankittu monimateriaalitulostin, joka laajentaa painettavan elektroniikan mahdollisuuksia.

Kesällä saatiin wifi-pohjaisilla IoT-piireille oma testi, jolla niiden virrankulutusta mitataan. Renesasiin nyt kuuluvan Dialog Semiconductorin DA16200-piiri on tähän mennessä saanut alhaisimmat eli parhaat lukemat. Nyt piirille on saatu tietoturvan takaava PS Certified -status, mutta mitä se tarkoittaa?

Nokialla on myös mikroaaltolähettimien tuotelinja, joka tunnetaan nimellä Wavence. Tänään yhtiö esitteli linkkeihin uusia ominaisuuksia, joiden myötä operaattorit voivat entistä joustavammin ja tehokkaammin toteuttaa paluukanavalinkkinsä erilaisissa käyttötapauksissa.

Suomalainen Qt tunnetaan työkaluista, joilla voidaan luoda käyttöliittymiä laitteistoriippumattomasti. Tänään yhtiö kertoi World Summit -tapahtumassaan uudesta 6.2-alustastaan. Sen myötä Qt on valmis ottamaan ison hyppäyksen eteenpäin. Kännykkäkin kiinnostaa taas yhtiötä.

AnTuTu on suosittu Android-puhelinten suorituskyvyn mittausohjelmisto. Nyt sen kehittäjät ovat raportoineet, mitkä ovat tämän hetken tehokkaimmat luurit. Kymmenen tehokkaimman listalle on päässyt vain puhelimia, joista löytyy Qualcommin Snadragon 888 -piirisarja.

Joulukuun alussa messukeskuksessa järjestettävän Slushin startup-kisan voittajalle on luvassa mukana bonus. Tapahtuman pääyhteistyökumppani Huawei Finland tarjoaa Huawei Startup Awards -kilpailun voittajalle 30 000 euron palkinnon.

Vuoteen 2024 jopa 90 prosenttia uusista autoista on varustettu mobiiliverkkoyhteydellä. IDEMIA on nyt esitellyt ensimmäisen 5G-verkossa toimivan eSIM-piirin, jonka mobiilialan järjestö GSM Association on hyväksynyt. Ratkaisu perustuu Infineonin SLI37-turvasiruun.