Nokia varoittaa pankkitroijalaisista

Nokia on julkaissut uusimman verkkouhkia luotaavan Threat Intelligence Report -raporttinsa. Sen mukaan haittaohjelmien määrä pankkiyhteyksissä kasvaa, kun yhä useammat hoitavat pankkiasiansa älypuhelimella. Verkkorikolliset pyrkivät varastamaan henkilökohtaisia ​​pankkitunnuksia ja luottokorttitietoja.

Raportti perustuu dataan, joka on kerätty yl 200 miljoonan verkkolaitteen liikenteestä. Näihin on asennettu Nokian NetGuard Endpoint Security -ohjelmisto.e on käytössä. Lukujen mukaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikan mobiilipankkitroijalaisten määrä kasvoi 80 prosenttia vuodentakaisesta.

Pankkitroijalaiset käyttävät erilaisia ​​temppuja tiedon keräämiseen. Näitä ovat näppäinpainallusten tallentaminen, pankkien kirjautumisnäyttöjen peittäminen omalla läpinäkyvällä peittokuvallaan, jotka välittävät kaapatut tiedot aiottuun kohteeseen, näyttökuvien ottaminen ja jopa Googlen Authenticator -koodien käyttö.

Pankkihaittaohjelmat on kohdistettu pääasiassa Android-puhelimiin, jotka ovat jo vuosia eniten kohdistettu mobiililaitetyyppi verkkorikollisille Androidin yleisyyden ja kehittäjien avoimuuden vuoksi.

Threat Intelligence Report kertoo, että useimmat pankkisovellukset antavat käyttäjien lisätä tililleen monitekijäisen todennusominaisuuden, mikä vaikeuttaa kyberrikollisten henkilökohtaisten tietojen saamista. Käyttäjiä suositellaan välttämään mobiilipankin käyttöä julkisissa wifi-verkoissa. Lisäksi kannattaa käyttää monivaiheista todennusta, kun se on saatavilla.

IoT-botnetit, haittaohjelmiin yhdistettyjen laitteiden verkosto, kasvavat edelleen kooltaan ja kehittyneemmiksi IoT-laitteiden, kuten "älykkäiden" jääkaappien ja videovalvontakameroiden, käytön lisääntyessä. Mozi-nimellä tunnettua, peer-to-peer-komento- ja ohjausprotokollaa käyttävää robottiverkkoa on käytetty noin 500 000 yksittäisestä laitteesta koostuvien botnettien luomiseen. Mozi skannaa aktiivisesti verkkoa ja käyttää tunnettuja haavoittuvuuksia hyödyntääkseen muita IoT-laitteita. IoT-botnetit ovat vastuussa 32 prosentista Nokian NetGuard Endpoint Securityn havaitsemista haittaohjelmatapauksista.

Raportin voi ladata Nokian sivuilta.