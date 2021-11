1,3 kertaa nopeampi. Näin kehuu Samsung uusinta älypuhelinten LPDDR5X-muistiaan. Kun aiempi LPDDR5-muisti pystyi siirtämään dataa puhelimen prosessorilla 6,4 gigabittiä sekunnissa, yltää uusi versio 8,5 gigabittiin sekunnissa. Samalla maksimikapasiteetti kasvaa 64 gigatavuun.

Ericsson ja Nokia ovat molemmat puhuneet avoimien radioverkkojen puolesta. Ericssonin verkkotuotteiden johtaja Pohjois-Amerikassa on Paul Challoner ja hän toivoo, että O-RAN-verkkojen hajanaisuus väistyisi ja päästäisiin kohti yhtä, yhtenevää O-RAN -standardia.

Automaatioyritys SICK:n Visionary-B CV on stereokameratekniikkaan ja konenäköön perustuva anturi. Se vakuutti myös Imerys Fused Minerals Laufenburg GmbH:n luotettavalla törmäyksenvaroituksellaan. Yritys varusti haarukkatrukkinsa Visionary-B CV -anturilla, jonka antaman kuvan ja varoitusten pohjalta trukin kuljettajan on helpompi keskittyä raskaiden kuormien siirtelyyn.

Tarkka sisätilapaikannus on aina ollut iso haaste laitevalmistajille. Bluetooth tarjoaa uuden ratkaisun ongelmaan. Testeissä ratkaisu on jo osoittautunut toimivaksi. Bluetoothilla päästään alle metrin tarkkuuteen.

Nvidia on tehnyt lukuisia tuotejulkistuksia GTC-konferenssissaan. Niissä yhdistyy GPU-laskennan tehon kasvu sekä yhä nopeampi koneoppimismallien kehittäminen. Uusista tuotteista yksi mielenkiintoisista on uusi Jetson-korttitietokone.

Autonomiset ajoneuvot nojaavat useaan eri tekniikkaan, jolla ne havainnoivat ja reagoivat ympäristöönsä. Yksi keskeisiä on tutka. Tämän hetken tutkilla on kuitenkin ongelmansa, ja esimerkiksi useiden tutkien toimiessa lähekkäin laitteet tekevät vääriä tulkintoja. Ratkaisu voi löytyä digitaalisesta tutkasta.

Nokia on julkaissut uusimman verkkouhkia luotaavan Threat Intelligence Report -raporttinsa. Sen mukaan haittaohjelmien määrä pankkiyhteyksissä kasvaa, kun yhä useammat hoitavat pankkiasiansa älypuhelimella. Verkkorikolliset pyrkivät varastamaan henkilökohtaisia ​​pankkitunnuksia ja luottokorttitietoja.

DMASS-järjestön mukaan Euroopan jakelumarkkinoilla ollaan menossa kohti ennätysvuotta. Kolmannella neljänneksellä jakelijat myivät puolijohteita 2,46 miljardilla dollarilla. Summa on 31,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Hetznerin Datakeskuspuisto eteläisessä Tuusulassa laajeni heinäkuussa jälleen yhdellä uudella palvelintilalla. Seuraava palvelintila on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2022. Näiden lisäksi datakeskuspuiston pihalla on pohjatyöt valmiina jo kahdelle kokonaan uudelle palvelintilalle, sekä varasto- ja sosiaalitilarakennuksille.

Säteenjäljitys eli ray tracing on tekniikka, joka imitoi valon käyttäytymistä realistisesti grafiikkakorteilla. Imagination Technologies on esitellyt tekniikan, jolla sama fotorealistinen vaikutelma saadaan kännykkään. Tekniikka on nimeltään Photon.