Sähkömekaaninen rele joutaa tekniikan museoon

Amerikkalainen Menlo Micro kertoo aloittaneensa volyymituotannon maailman ensimmäisessä MEMS-pohjaisessa differentiaalisessa kytkimessä, jonka suorituskyky yltää 40 gigabittiin sekunnissa. MM5600-kytkin on mullistava uudistus, joka ominaisuuksiltaan siirtää vanhat sähkömekaaniset releet kerralla tekniikan museoon.

MM5600 on DPDT-kytkin (double pole double throw) eli siinä on kaksi tuloa ja kaksi lähtöä. Sen nopeus yltää DC:stä 20 gigahertsiin tai 40 gigabittiin, mikä ylittää huomattavasti perinteisten sähkömekaanisten releiden ja puolijohdekytkimien suorituskyvyn.

MM5600 tarjoaa luokkansa parhaan differentiaalisen kytkentäratkaisun esimerkiksi nopeisiin digitaalisiin sovelluksiin, jotka perustuvat uusimpaan PCIe Gen 5 -standardiin. MM5600-kytkin voidaan myös konfiguroida yksipäiseen toimintaan RF- ja mikroaaltouunisovelluksissa. Sen joustava konfiguraatio mahdollistaa sisäisen differentiaalisen jakotoiminnon, mikä yksinkertaistaa huomattavasti kortin reititystä.

MM5600:n kytkentänopeus (< 10 µs toiminta-aika ja < 2 µs vapautusaika) on 1000 kertaa nopeampi kuin EM-releissä. Kytkimen luotettavuus on lisäsi aivan eritasolla: se voi toimia kolme miljardia kytkentäjaksoa. Tämä vähentää seisokkeja, ylläpidon kustannuksia ja tuo tuhat kertaa pidemmän käyttöiän verrattuna perinteisiin EM-releisiin.

MM5600-kytkin on kooltaan 8 x 8 x 1,6 millimetriä ja se on pakattu QFN-koteloon. Perinteisiin EM-releisiin verrattuna koko on 90 prosenttia pienempi. Kytkimen tehonkulutus on alle 0,08 milliwattia, joten virrankulutus on 99 prosenttia pienempi kuin EM-releissä.

Suorituskyvyssä MM5600-kytkin hakkaa vanhat releet vielä selvemmin. IP3-lineaarisuus on yli +90 dBm ja tehonkäsittelykyky +33 dBm, mikä mahdollistaa suurien vääristymien vähentämisen ja jopa 10 000 -kertaisen parannuksen nykyisiin EM-releisiin ja puolijohdekytkimiin verrattuna. IP3 on ansioluku määritettäessä, kuinka paljon säröä kytkin aiheuttaa järjestelmään, mikä vaikuttaa lähetettyjen tai vastaanotettujen signaalien laatuun.

