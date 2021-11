DNA:n kaikki tukiasemat valmiita todelliseen 5G-aikaan

DNA kertoo, että sen oman verkon kaikki tuhannet 5G-tukiasemat on nyt liitetty itsenäistä 5G-arkkitehtuuria eli SA-tekniikkaa tukevaan core-verkkoon. Asiakkaille itsenäisen verkon palveluiden käyttöönotto tulee mahdolliseksi vaiheittain vuoden 2022 aikana, kunhan kaikki laadunvarmistukset on tuotantoverkossa saatu tehdyksi.

Itsenäinen 5G-verkko (standalone, SA) on 5G:n seuraava askel. Kyseessä on 4G-verkosta itsenäisesti toimiva ratkaisu, joka mahdollistaa 5G-tekniikan täysmittaisen hyödyntämisen. Toistaiseksi käytössä oleva 5G-verkko tukeutuu vielä 4G-verkkoon yhteyden signaloinnissa, vaikka varsinainen datansiirto tehdään suurelta osin 5G-verkossa.

DNA:n runko- ja IP-verkkojen johtaja Kimmo Liikosen mukaan syy 4G-verkon hyödyntämiseen 5G-rakentamisessa on tietysti ollut 4G-verkon laajuus. - 5G-peittoa on ollut nopea rakentaa valmiiksi tehdyn infran päälle. Itsenäinen 5G-verkko on kuitenkin 4G-tekniikasta riippumaton ja siitä syystä selvästi aiempaa ratkaisua kehittyneempi, operaattorin näkökulmasta myös toteutukseltaan yksinkertaisempi, Liikonen sanoo.

Itsenäisen 5G-verkon rakentaminen ei ole tapahtunut käden käänteessä, vaan toteuttamiseen vaadittiin uudenlaista pilvipohjaista arkkitehtuuria. Nyt verkon kriittiset suunnittelu- ja rakennustyöt on kuitenkin saatu DNA:n koko tuotantoverkoissa valmiiksi ja vuorossa on enää tuotesuunnittelua ja tekniikan testausta.

Käyttäjä kokee itsenäisen 5G-verkon hyödyt erityisesti kodin kiinteää 5G-yhteyttä käyttäessään. Mahdollisuus viipaloida verkkoa, eli tarjota yksittäiselle asiakkaalle muista riippumaton kaistanleveys, takaa sen, ettei kodin nettiyhteyttä hetkauta datamäärien kasvu edes ilta-aikaan tai suosittujen live-striimien aikana.

Toisen polven 5G, jota monet pitävät todellisena 5G-tekniikkana, tuo käyttäjille esimerkiksi lyhyemmät viiveet. 4G:ssä latenssit ovat tyypillisesti luokkaa 13-17 millisekuntia, kun SA 5G:ssä päästään teoriassa jopa muutaman millisekunnin tasolle. Käytännössä puhuttaneen joka tapauksessa alle 10 millisekunnin viiveistä, kun verkko kaupalliseen käyttöön avautuu.