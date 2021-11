OnePlus kehittää kolmeen osaan taipuvaa puhelinta

Taipuvia puhelimia on demottu ja tuotu markkinoille vaihtelevalla menestyksellä. Hollantilaisen LetsGoDigitalin mukaan Suomessa suurta suosiota nauttiva OnePlus olisi patentoinut puhelinmallin, joka aukeaa kolmeen eri näyttöön.

Taivuteltavia puhelimia ovat aiemmin esitelleet Samsung, Xiaomi ja Huawei. Suurempaa kansainvälistä suosiota on saavuttanut lähinnä Samsungin uusi simpukkamalli Galaxy Z Flip 3. Muilla malleilla on lähinnä kokeiltu Kiinan markkinoita. Googlen Pixel Foldkin on laitettu toistaiseksi jäihin.

Huhujen mukaan Oppo olisi tuomassa ensimmäisen taivuteltavan mallinsa esiin vielä tämän vuoden aikana. "Oppo Find Fold" on tiettävästi malliltaan samalainen kuin Galaxy Z Fold 3, mutta 8 tuuman sisäänpäin taittuvalla näytöllä.

Vaikka Oppo on aikojen saatossa hakenut useita patentteja taittuville älypuhelinmalleille, se ei koske sisaryritystä OnePlusia. LetsGoDigital on nyt löytänyt WIPOsta OnePlussan doumentin, jossa kuvaillaan Tri-Fold -tyyppinen laite. Saadakseen paremman käsityksen tästä kolminkertaisesta OnePlus-älypuhelimesta LetsGoDigital on tuottanut joukon 3D-kuvia patenttikuvien perusteella.

Tri-Fold on taitettava puhelin, joka koostuu kolmesta näyttöosasta ja kaksoissaranasta, joka voidaan taittaa eri tavoin. Tämän seurauksena laitetta voidaan käyttää eri tavoin. Auki taitettuna käytössä on suuri tabletti.

Kompaktiimmassa muodossaan laite on tavallisen puhelinmallin mitat – laite on tietysti hieman paksumpi. Siitä huolimatta laite näyttää ohuemmalta kuin useimmat tähän mennessä raportoidut kolminkertaiset älypuhelimet. Joustava näyttö sijaitsee sisäpuolella, joten se pysyy hyvin suojassa naarmuilta ja kolhuilta taitettuna.

Puhelimessa on yksi iso ja yksi pienempi sarana. Taitetussa asennossa ensimmäinen näyttöosa putoaa pienen saranan päälle, joten tämäkään sarana ei näy taitettuna. Koska saranat eivät ole samankokoisia, laite heiluu hieman, kun asetat sen pöydälle täysin auki taitettuna. Tämä johtuu osittain siitä, että ensimmäisen näyttöosan kotelo on paksumpi kuin kaksi muuta osaa.

Lisätietoja LetsGoDigitalin sivuilla.