Tämä 7 vuotta vanha puhelin saa yhä päivityksiä

Fairphone tunnetaan vastuullisuutta korostavana hollantilaisena älypuhelinvalmistajana. Nyt yritys kertoo, että se jatkaa päivitysten tarjoamista kuusi vuotta vanhalle Fairphone 2 -älypuhelimelleen. Laitteelle on tarjolla Android 10 -päivitys julkisena beetaversiona tästä päivästä lähtien.

Vuonna 2015 julkaistu Fairphone 2 on yksi harvoista älypuhelimista, joille julkaistaan edelleen ohjelmistopäivityksiä. Fairphonen yli seitsemän vuoden tuki on ainutlaatuista ja Android-älypuhelimissa harvinaista. Kun Fairphone 2 tuli markkinoille, siinä oli Android 5. Sen jälkeen laite on saanut Android 6-, Android 7.1- ja Android 9 -päivitykset.

Fairphone 2 sai jälleen päivityksen ilman mikropiirivalmistajan tukea. Fairphone teki tällä kertaa yhteistyötä Fairphone-yhteisön kanssa välttääkseen ongelmia, joita esiintyi Android 9 -päivityksen kanssa, minkä vuoksi Android 10 -päivitys saatiin toteutettua nopeammin. Fairphonen kanssa kehitystyötä on tehnyt muun muassa intialainen Bharath Ravi Prakash, vapaaehtoinen open source -kehittäjä. Hänen avullaan päivityksen kehittäminen onnistui vain 10 kuukaudessa.

Fairphonen tavoitteena on tarjota älypuhelimilleen päivityksiä mahdollisimman kauan. Näin yritys kulkee vastavirtaan alalla, jolla uusia älypuhelimia tuotetaan nopeasti ja julkaistaan säännöllisesti, jolloin niiden käyttöiät jäävät lyhyiksi.

Fairphonen laitteet, kuten vastalanseerattu Fairphone 4, on suunniteltu kestämään ja pysymään käytössä kauemmin. Modulaarisen rakenteen ansiosta käyttäjä voi vaihtaa viallisia osia itse. Tämän lisäksi yritys tarjoaa laitteelle viiden vuoden takuun sekä tänä aikana myös ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäpäivitykset, joiden avulla puhelin toimii hyvin ja pysyy suojattuna.

Fairphone 3 ja 3+ -mallit ovat juuri saaneet Android 11 -päivityksen beetajakeluna. Fairphone 2:n lopullinen Android 10 -päivitys on tulossa vuoden 2022 alussa.