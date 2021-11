Kannettava pöytäanalysaattori levensi 26,5 gigahertsiin

Saksalainen Rohde & Schwarz esitteli vuonna 2017 uuden Essentials-testerien mittauslaiteperheen. Ideana oli tuoda pöytätesterin ominaisuudet kannattavassa muodossa. Nyt yhtiö on laajentanut FPL1000-analysaattorin kaistan yltämään aina 26,5 gigahertsiin.

FPL1000 oli yksi ensimmäisistä Essentials-sarjan mittauslaitteista. Spektrianalysaattori on noin 60 prosenttia pienempi kuin perinteinen pöytämallinen instrumentti ja se on saatavana ladattavalla akulla.

Laitetta voidaan käyttää tavanomaiseen spektrianalyysiin, jossa mitataan parametreja kuten kanavan teho, naapurikanavan teho, signaali-kohinasuhde, häiriöt, harmoninen särö ja AM-modulaation syvyys.

FPL1000-sarjaan on lisätty kaksi uutta mallia, jotka tarjoavat ominaisuudet 5 kHz - 14 GHz ja 5 kHz - 26,5 GHz. Laite pystyy analysoimaan signaaleja 40 MHz:n kaistanleveydellä, ja se on luokassaan ainoa akkukäyttöinen instrumentti, jossa on sisäinen generaattori 7,5 GHz asti.

Saatavilla on myös mittaussovelluksia analogisten ja digitaalisesti moduloitujen signaalien analysointiin. R&S FPL1-K7 -optio muuttaa FPL1000:n analogiseksi modulaatioanalysaattoriksi amplitudi-, taajuus- ja vaihemoduloiduille signaaleille.

FPL1-K54 tuo puolestaan tuen EMI-mittauksille RF-häiriöiden diagnostiikkaa varten. FPL1-K70 -laajennus sopii myös digitaalisesti moduloitujen yksikantoaaltosignaalien analyysiin.

FPL1000 -sarjan analysaattorien tyypillinen vaihekohina on -108 dBc 10 kHz:n poikkeamalla (1 GHz kantoaalto). Tarkemmat speksit löytyvät Rohde & Schwarzin sivuilta.