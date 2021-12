3GPP-järjestö on ensi vuonna Release 17 -määritysten myötä laajentamassa 5G NR mmWave -kaistoja lisensoimattomalle alueelle aina 71 gigahertsiin asti. Tämä vaatii muutoksia RF-piirisarjoihin. Rohde & Schwarz ja Sivers Semiconductors ovat yhdessä kehittäneet testausratkaisun uusilla taajuuksille toimiville päätelaitteille.

Euroopan suurimpiin kuuluva, suomalainen tekoälylaboratorio Silo AI julkaisi tänään ensimmäisen kattavan markkinakatsauksen tekoälyn hyödyntämisestä Pohjoismaissa. Suomen tekoälykeskus FCAI:n ja muiden pohjoismaisten tekoälyorganisaatioiden kanssa toteutettu katsaus osoittaa, että tekoälyn kehittämisessä Suomi kuuluu eturiviin.

Kaikkialla tarvittavien DC/DC-muunnosten tekniikat ovat kehittyneet huimasti viime vuosina. Muunnin-IC on tilankäytön ja materiaalikulujen kannalta tehokas toteutustapa. Pienitehoiset muunninpiirit, jotka integroivat myös puolijohdekytkimet, ovat erittäin suosittuja. DC/DC-muunninmoduulit puolestaan sisältävät ohjainpiirin, kelan ja kaikki lisäkomponentit, joten ne voidaan integroida lopputuotteeseen hyvin helposti.

Meillä jokaisella on käytännössä netti koko ajan mukana älypuhelimen muodossa. Mutta kuinka paljon energiaa laite ja sen datansiirto kuluttaa? Voiko älypuhelimen hiilidioksidipäästöjä itse pienentää? LAB-ammattikorkeakoulusta valmistunut Laura Salonen selvitti asiaa opinnäytetyössään.

Power Integrations on esitellyt uuden sukupolven kytkinpiirit, jotka leikkaavat jopa 75 prosenttia virtalähteiden energiahukasta. InnoSwitch3-TN -piirit ovat flyback-tyyppisiä kytkimiä, joiden tehoalue yltää 21 wattiin asti.

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-arkkitehtuuri laajenee useammille alueille, mitä vauhdittaa myös kehitystyökalujen tuen paraneminen. Uusimpana saksalainen SEGGER lisää Embedded Studioonsa tuen 64-bittisille RISC-V-suorittimille. Tuki kattaa ytimet RV64I, RV64E ja liukulukuyksiköllä varustetun RV64GC:n.

Analog Devices tunnetaan ennen kaikkea signaalinkäsittelyn piirejä kehittävänä puolijohdetalona. Nyt ADI on tuonut tarjolle oman Linux-versionsa. Kuiper Linux perustuu Raspberry Pi -korteilta tuttuun Raspbianiin ja helpottaa erilaisten ADI-oheislaitteiden liittämistä Linux-järjestelmään.

Energianhallintayhtiö Eaton on julkistanut uuden tulokkaan UPS-tuoteperheeseensä. Suorituskyky ja joustavuus edellä suunniteltu 5PX Gen2 on käyttökustannuksiltaan edullinen, varmistaa palvelun jatkuvuuden entistä tehokkaammin ja on erittäin helppokäyttöinen. 5PX Gen2:n tietoturvaominaisuudet tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin yritys- ja edge-ratkaisuihin.

Tietoturvayhtiö Check Point Software päivitti tänään näkemyksiään kyberturvallisuuden tilasta ja ensivuoden kehityksestä. Sähköpostin rooli haittaohjelmien levityksessä kasvaa edelleen. Uutta tänä vuonna on ollut Applen alustoilta löytyvien haavoittuvuuksien kasvu.

Nokia on kertonut pitkään olevansa sitoutunut avoimien Open RAN -verkkojen kehitykseen. Yhtiötä on kuitenkin moitittu siitä, että sen kehittämät O-RAN-ratkaisut – esimerkiksi sovellukset – toimivat vain sen omalla AirScale-raudalla. Nyt Nokia on hiljentänyt nämä epäilijät.