Kyberalalle uusi vetäjä

Kyberala ry:n eli Finnish Information Security Clusterin (FISC) toiminnanjohtajaksi on nimitetty Peter Sund. Hän aloittaa tehtävässään heti ensi vuoden alussa. Sund on työskennellyt aiemmin laaja-alaisesti turvallisuuden parissa kotimaan, EU:n, YK:n sekä yritysten tehtävissä. Tutkimustoiminnassaan Sund on keskittynyt erityisesti kyberturvallisuuden hallinto- ja johtamisjärjestelmiin sekä niiden oikeudellisiin kysymyksiin.

- On hienoa saada tähän tärkeään tehtävään näin laajasti turvallisuuden parissa työskennellyt henkilö. Toimialamme merkitys digitalisoituvassa yhteiskunnassa on kovassa kasvussa: yritysten liikevaihto kasvaa rivakasti ja työllistämme Suomessa tuhansia ammattilaisia, sanoo Kyberala ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Kairinen.

Kyberala ry on suomalainen kyber- ja tietoturvallisuusalan organisaatioiden edunvalvoja ja verkostoitumisalusta. Sen jäsenistö koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavista yrityksistä ja organisaatioista. Kyberalan tavoitteena on rakentaa turvallista digitaalista Suomea. Järjestö on Teknologiateollisuuden toimialayhdistys.

- Odotan innolla uutta tehtävää ja työyhteisöä. Haluan edistää Kyberalan jäsenorganisaatioiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä laajemmin kyberturvallisuusosaamisen kehittämistä eritoten teknologiateollisuuden alalla. Toivon pääseväni pian tapaamaan ja keskustelemaan eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa siitä, miten rakennamme menestyvää ja kyberomavaraista digitaalista Suomea, sanoo Peter Sund.