LoRa laajenee – IoT-dataa satelliitin kautta

LoRa on yksi suosituista IoT-datan verkkotekniikoista, joka toimii vapailla alle gigahertsin taajuuksilla eri puolilla maailmaa. Tähän asti dataa on voinut siirtää muutamien kilometrien (enimmillään noin 15 kilometriä) päässä oleville reitittimille. Tulevaisuudessa dataa voidaan kerätä myös satelliittien välityksellä.

Asialla on LoRa-tekniikan alkuperäinen kehittäjä Semtech sekä Lacuna Space, jonka erikoisuutena on satelliittipohjainen IoT-data. Alueilla, joilla ei ole matkapuhelin- tai Wi-Fi-signaaleja, satelliitit täyttävät yhteysaukot – etenkin vaikeapääsyisillä alueilla. Koska se on edullinen ja helppo asentaa, LoRaWAN on ainutlaatuinen standardi, joka pystyy yhdistämään maanpäälliset verkot maailmanlaajuisilla satelliittiyhteyksillä tarjotakseen matalatehoisia kaikkialla olevia yhteyksiä ja täyttää tämän aukon.

- Meillä on nyt kokeita ja demoja käynnissä monissa maissa ja alueilla, joiden on aiemmin ajateltu olevan IoT:n ulottumattomissa. Yhteistyömme Semtechin kanssa ja sen kehittämän LR-FHSS-tekniikan käyttöönotto nopeuttaa IoT:n käyttöönottoa, sanoo Lacuna Spacen toimitusjohtaja. Rob Spurrett.

Yhteistyö perustuu Long Range Frequency Hopping Spread Spectrum (LR-FHSS) -tekniikkaan, joka on uusin lisäys LoRaWAN-standardiin. LR-FHSS on ainutlaatuinen, koska se vie vähemmän tilaa verkossa, mikä varmistaa tulevaisuuden kapasiteetin säilyttäen samalla alhaisen virrankulutuksen.

Yhtiöiden mukaan kaupallisia LoRa-yhteyksiä satelliittien välityksellä voidaan alkaa tarjoamaan jo vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.