Huawei uhkaa Ruotsia miljardiluokan vahingonkorvauksilla

Ruotsin posti- ja televiranomainen PTS sulki Huawein ulos maan mid band -alueen 5G-huutokaupasta reilu vuosi sitten. Huawei on aina pitänyt kohteluaan syrjivänä ja laittomana ja on nyt haastanut oikeuteen Ruotsin kuningaskunnan. Asia ratkeaa ICSID-keskuksessa (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Washingtonissa.

Huawei vetoaa syytteeseen Kiinan ja Ruotsin väliseen kahdenväliseen kauppasopimukseen vuodelta 1982. Sopimuksen mukaan maat eivät saa estää toistensa ja yritystensä investointeja.

Huawei vaatii vahingonkorvauksina 5,2 miljardia kruunua eli reilu puoli miljardia euroa. Tämä kattaa ”alustavat tappiot” vuosilta 2021-2025. SVT:n haastattelemat asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että vahingonkorvaus voisi nousta jopa 25-30 miljardiin euroon. Vuosi sitten 5G-lisenssit jaettiin operaattoreille 25 vuodeksi, joten summa voi todellakin olla paljon korkeampi.

PTS esti Huawein laitteiden Ruotsin 5G-verkoissa maan armeijan ja turvallisuuspoliisin tekemän arvion ja päätöksen jälkeen. PTS:llä ei ollut mandaattia päättää toisin, kun kyse oli kansallisesta turvallisuudesta. Armeija ja Säpo eivät ole esittäneet julkisia perusteluja omalle turvallisuusarviolleen.