Nokian krapula kesti yli 8 vuotta

Nokia kertoi tänään viime vuoden tuloksensa. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kehuu vuotta 2021 erittäin hyväksi. Liikevaihto kasvoi hieman, mutta kannattavuus parani 12,5 prosenttiin. Edellisen kerran kannattavuus oli samalla tasolla vuonna 2013.

Tämän huomion teki Helsingin Sanomat eilen. Hesarissa 8 vuotta jatkuneen rämpimisen syyksi nähtiin vuoden 2013 yrityskauppa, jossa Nokia osti massiivisella 15,6 miljardin euron kauppasummalla Alcatel-Lucentin verkkoliiketoiminnan.

Analyysissä on oma vinha peränsä, mutta se on samalla vaillinainen. Samana vuonna Nokian yhtiökokous päätti kännykkäliiketoiminnan myymisestä Microsoftille. Windowsin valinta edellisvuonna Symbianin korvaajaksi on edelleen yksi suomalaisen teollisuushistorian suurimpia virheitä, vaikka päätöstä on sen jälkeen lähinnä yritetty perustella parhaaksi mahdolliseksi.

Kun kruununjalokivestä luovuttiin ja raha käytettiin yrityskulttuuriltaan ranskalaisen Alcatel-Lucentin ostamiseen, ajauduttiin kannattavuuden kanssa pitkään kierteeseen. Voidaan sanoa, että Nokia on kärsinyt vuoden 2013 krapulaa yli kahdeksan vuoden ajan. Tätä kierrettä ei johto pystynyt millään keinoin oikaisemaan. Syyllisiksi on usein nimetty Jorma Ollila ja Stephen Elop, mutta myöskään Rajeev Surin (toimitusjohtaja 2014-2020) ja Risto Siilasmaan (hallituksen puheenjohtaja 2012-2020) kaudella käännettä ei osattu tehdä.

Nyt näyttää onneksi paremmalta. Pekka Lundmarkin mukaan 5G-verkoissa Nokia saavutti keskeisiltä osin kilpailijansa 5G-teknologiassa ja paransi bruttomarginaaliaan samalla, kun se lisäsi tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Tilanne on parantunut niin paljon, että Nokia kertoo palaavansa osinkojen maksajaksi, joka on ollut jäissä viime ajat.

Loka-joulukuussa Nokian liikevaihto oli 6,4 miljardia euroa ja liikevoitto 740 miljoonaa euroa (+68%). Koko vuoden osalta luvut olivat 22,2 miljardia ja 1,6 miljardia euroa. Tutkimukseen Nokia investoi viime vuonna 4,1 miljardia euroa eli miljardi euroa joka vuosineljännes. Ja kun Alcatel-Lucent -kauppaa on nyt julkisesti haukuttu, niin kannattaa muistaa että kaupassa Nokia sai myös Lucentin legendaarisen Bell Labs -tutkimuskeskuksen. Tämä yksikkö tahkoaa edelleen mullistavia innovaatioita.