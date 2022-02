Pekka Lundmark: Nokian paluu perustuu tekniseen kehitykseen

Nokia yllätti eilen iloisesti osavuosikatsauksessaan. Erityisesti kannattavuuden parantuminen miellytti analyytikoitakin. Sijoittajapuhelussa toimitusjohtaja Pekka Lundmark painotti, että käänne perustuu kovaan työhön ja tekniseen kehitykseen. Nokia ei enää ole takamatkalla, kun sitä verrataan pahimpiin kilpailijoihin 5G-markkinoilla.

Vaikka Nokian verkkoliiketoiminnassa liikevaihto pieneni hieman, kannattavuus parani selvästi. Tätä Lundmark selittää ReefShark-toimitusten etenemisellä. Vuoden alussa 44 prosenttia Nokian verkkolaitteista piti sisällään oman ReefShark-piirisarjan FPGA-piirin sijaan, vuoden lopulla joulukuussa prosentti oli jo 76.

Viime kesänä Nokia esitteli sekä uudet kantataajuustuotteet että mMIMO-radio AirScale-tuoteperheeseen. - Asiakkaat ovat vahvistaneet, että olemme saaneet kiinni kilpailijoiden etumatkan 5G:ssä.

Esimerkiksi kantataajuuslaskennan energiatehokkuus on ReefSharkin myötä parantunut 75 prosenttia. - Myös vastikään tehty lähes 3 gigabitin latausnopeusennätys 5G:ssä yhdistämällä kantoaaltoja osoittaa, että teknisesti Nokia on ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin

Kiina on edelleen vaikea markkina Nokialle, kuten se on muillekin ei-kiinalaisille verkkolaitetoimittajille. Toinen ongelma-alue on Pohjois-Amerikka, mutta sielläkin Lundmark näkee jo valoa tunnelin päässä.

Mobiiliverkkojen viiden prosentin lasku liikevaihdossa perustuu lähinnä sen asiakkaiden vuonna 2020 tekemiin päätöksiin Pohjois-Amerikassa. – Kesän 2020 jälkeen emme ole enää menettäneet lisää markkinaosuuksia. Sen sijaan olemme solmineet 5-vuotisen 5G-sopimukset T-Mobilen ja AT&T:n kanssa, Lundmark kehui.

Lundmark nosti erikseen esille privaattiverkkojen kasvavan merkityksen. Puolessatoista vuodessa Nokian privaattiverkkoasiakkaiden määrä on kasvanut 180:stä 420:een. Erityisesti Lundmark painottaa ns. kampusverkkojen eli yritysten, tehtaiden, kaivoksien ja vastaavien verkkojen kasvua. Tälle alueelle Nokia myös lisää nyt panostuksiaan.

Verkkotekniikassa Nokian on tehnyt paljon töitä muutenkin kuin ReefShark-piirien osalta. Viime vuonna Nokia Technologiesissa rikottiin tärkeä merkkipaalu, kun 5G-essentiaalipatenttiperheiden määrä ylitti 4000:n rajan.