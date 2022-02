Uusi piiri vie RISC-V-käskykannan superkoneisiin

Ceremorphic on vuonna 2020 perustettu yritys, jonka kehittäjät ovat jo viiden vuoden ajan työstäneet uudenlaista tekoäly- ja superkoneprosessoria. Nyt yhtiö on tullut julkisuuteen ensimmäisellä QS 1 -piirillään. Hierarkkiseksi oppivaksi prosessoriksi nimetyllä piirillä on RISC-V-pohjaisia lohkoja.

Yhtiön on perustanut Venkat Mattela. Hänet tunnetaan alalla Silicon Labsille myydyn Redpine Signalsin perustajana. Yritys kehitti langattomia piirejä, joiden tehonkulutus oli murto-osa kilpailevista ratkaisuista. Nyt tämä osaaminen on viety tekoäly- ja superkoneprosessoreihin.

Ceremorphicin tekniikkaa suojaa toistasataa patenttia. Piiri kykenee ajamaan koneoppimismalleja 2 gigahertsin kellotaajuudella, luikulukulaskentaa 2 gigahertsin kellolla ja tukee jo nyt PCIe 6.0- ja CXL 3.0 -liitäntöjä.

Piirin välimuistin laskennasta huolehtii ThreadArch-pohjainen RISC-V-prosessori. Videon prosessointiin on tarjolla gigahertsinen M55 v1-ydin Arm:lta. Kokonaisuus on suunniteltu toteutettavaksi TSMC:n 5 nanometrin prosessissa.

Venkat Mattelan mukaan arkkitehtuuri on suunniteltu pienentämään softavirheiden määrää, kun prosessoriytimien määrä kasvaa. QS 1 -piirillä softavirheiden määräksi luvataan 100 000 -1 eli 1:100 000. Käytännössä QS 1 -prosessori on tehokkaampi, vähemmän tehoa kuluttava ja vähemmän virheitä tekevä, Mattela perustelee.