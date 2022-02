Testausalusta kaikille 5G-laitteille

5G on jo vahvasti markkinoille ja esimerkiksi myydyimpien laitteiden lista on Suomessa hyvin 5G-pitoista. Markkinoille tuodaan kuitenkin koko ajaa lisää laitteita, ja ne tukevat myös uusia 5G NR -ominaisuuksia, kuten millimetriaaltoja ja itsenäisiä SA-yhteyksiä (stand alone).

Tätä varten mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz on esitellyt 5G-päätelaitteiden ja piirisarjojen testaukseen yhden boksin ratkaisun. R&S CMX500 5G -testeri tarjoaa laajan laitetestauskyvyn, mukaan lukien tuen kaikille 5G NR -käyttöönotteille, jotka kattavat LTE:n ja 5G NR:n. FR1 ja FR2 ei-standalone (NSA) ja standalone (SA) -tilassa, sekä FDD- että TDD-laitteille.

5G NR -yhteensopivien piirisarjojen ja laitteiden valmistajat sekä sertifiointitoimittajat voivat kattaa tuotteen koko elinkaaren R&S CMX500 one-box -testerillä kaikista varhaisista T&K-suunnitteluvaiheista aina sovellustestaukseen, mukaan lukien laitesertifiointi.

Toteuttaakseen yhden testerin ideansa Rohde & Schwarz on integroinut uusia alle 8 GHz:n RF-yksiköitä FR1:lle CMX500:aan. Yhdessä uusien etäradiopäiden (RRH) kanssa, jotka nyt kattavat mmWave-taajuudet jopa 50 GHz asti FR2:ssa, R&S CMX500:llä voidaan simuloida jopa haastavia 5G NR -kaistayhdistelmiä yhdellä R&S ja samalla laitteella. Esimerkiksi korkeamman asteen kantoaaltojen yhdistäminen jopa 8CC:n FR1- ja FR2-yhdistelmillä downlink-suunnassa on mahdollista.

