Samsung murtaa Qualcommin hallinnan millimetriaalloilla

Googlen Pixal oli ensimmäisiä älypuhelimia, joka tuki ns. millimetrialueen 5G-taajuuksia. 5-mallissa Google luotti Qualcommin piirisarjaan, mutta uusin Pixel 6 Pro on ranskalaisen SystemPlus Consultingin purkuanalyysin mukaan rakennettu Samsungin tekniikalle.

Samsung näyttää siis valtaavan piirisarjamarkkinoita, kun 5G:ssä siirrytään korkeammille taajuuksille. Suomessakin millimetriaalloilla toimivat 5G-verkot ovat käynnistymässä tänä vuonna, vaikkakin hyvin rajoitetusti. Uusimmat puhelimet tukevat myös n256-kaistaa, jonka osa Suomessa (25,1-27,5 GHz) on lisensoitu 5G-käyttöön.

Vuodentakaisessa Pixel 5:ssa oli myös mmWave-piiriarja, mutta sen toimitti Qualcomm. Kuudennen poven Pixelissään Google vaihtoi toimittajaa. Google Pixel 6 Pron piirisarjassa on kolme alijärjestelmää. Ensimmäinen SiP-kotelo (system-in-package) koostuu Samsungin Shannon 5123 - kantataajuusprosessorista ja välitaajuuksien RF-piiristä Shannon 5710. Toinen laite on etupäämoduuli, joka on erityisesti suunniteltu toimimaan kaksoisantennijärjestelmän kanssa.

SystemPlus Consultingin mukaan tässä piirisarjassa Samsung toimitti sekä lähetin-vastaanottimen että etupään tehonhallintapiirin. Radioetupää on toteutettu Muratan piirilevyalustalle. Tällä ratkaisulla on ainutlaatuinen L-muotoinen muotoilu, joka tarjoaa mmWave-yhteydet kahteen suuntaan yhden lähetin-vastaanottimen avulla. Keskeinen etu tässä on kustannussäästö, kun tarvitaan kahden moduulin sijasta vain yksi.

Qualcomm on silti edelleen ykkönen mmWave-alueen piirisarjoissa. Sen piiri löytyy esimerkiksi Applen iPhone 12:sta.