Piirikaaviosta suoraan tuotantoon

Piirilevyjen suunnittelutyökaluista tunnettu Altium on yhdessä MacroFabin kanssa esitellyt PCB-suunnittelun ensimmäisen sovelluksen, jossa suunnittelusta voidaan suoraan pyytää tarjous ja tehdä tilaus. Työkalu on nimeltään Altimade.

Altimade on saatavilla pilvipohjaiseen Altium 365 -alustaan ​​ja se on liitetty suoraan MacroFabin täysin digitaaliseen, joustavaan valmistusalustaan. Vaikka elektroniikkateollisuus tunnetaan erittäin korkean teknologian tuotteiden tuotannosta, uuden suunnitellun piirilevyn valmistusprosessi on pysynyt itsepintaisesti matalan teknologian tasolla. Vanhan koulun viestintämenetelmät, yhteensopimattomat työkalut ja dataformaatit sekä toimitusketjun ajantasaisen tiedon puute hidastavat prosessia ja johtavat kalliisiin uudistuksiin sekä suunnittelijoille että niiden valmistajille.

Altimade modernisoi ja nopeuttaa prototyypin valmistusprosessia yhdistämällä suunnittelun, valmistuksen ja toimitusketjun tiedot ja ammattilaiset Altium 365 -pilvialustaan ​​tarjotakseen helpon ja kätevän käyttökokemuksen.

- Integroimalla Altiumin piirilevysuunnittelun MacroFabin moderniin, digitaaliseen valmistusalustaan, Altimade on valtava askel kohti elektroniikkateollisuuden digitaalista muutosta, sanoo Altiumin ekosysteemijohtaja Ted Pawela. - Emme enää suunnittele valmistusta varten erillisenä toimintona, vaan valmistuksen kanssa yhdessä ja samassa ympäristössä, hän jatkaa.

Altimaden avulla Altiumin asiakkaat pääsevät jatkuvasti päivittyviin komponentti- ja valmistushintoihin ja läpimenoaikoihin käden ulottuvilla, ja he voivat tilata piirilevyjensä tuotantoa suoraan suunnitteluympäristöstä. Kaikki valmistukseen tarvittava data jaetaan turvallisen, pilvipohjaisen Altium 365 -alustan kautta ilman tiedostojen käännöksiä ja vientiä.

MacroFabin valmistajaverkosto täyttää tilaukset murto-osassa aikaa ja vaivaa verrattuna perinteiseen suunnittelusta valmistukseen siirtymiseen. Altimade luo, ylläpitää ja näyttää täydellisen ja jatkuvan digitaalisen suunnitteludatan. Kaikki muutokset alkuperäiseen materiaaliluetteloon tai suunnittelutietoihin päivittävät tiedot automaattisesti.

MacroFabin digitaalista alustaa käytetään rakentamiseen piirilevykokoonpanoista täysin testattuihin ja pakattuihin elektroniikkatuotteisiin. MacroFab kokoaa käyttämätöntä kapasiteettia yli 75 tehtaalla Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa tarjotakseen keskisuurille yrityksille vaihtoehdon tuotannon ulkoistamiselle. MacroFab muuttaa tuotannossa käytettävän tehtaiden, logistiikkakeskusten ja varastojen verkostonsa pilviresurssiksi, jota ohjaavat ohjelmistot ja jotka yhdistetään Altium 365:een nykyaikaisten rajapintojen kautta.

Altimade on nyt kaikkien Altium Designer 22- ja Altium 365 -käyttäjien saatavilla. Lisätietoja Altiumin sivuilta.