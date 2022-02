Ensimmäinen kvanttikonehyökkäykset kestävä turvasiru

Tietokoneissa on jo pitkän aikaa hyödynnetty TPM-turvamoduuleja, johon laitteen ja käyttäjän kannalta sensitiivinen data avaimineen tallennetaan. Infineon on nyt vienyt TPM-suojauksen pitkän askeleen pidemmälle.

Yhtiö on esitellyt uuden OPTIGA-moduulin. SLB 9672 -moduuli on varustettu tulevaisuuden kestävällä tietoturvaratkaisulla, jossa on kvanttitason salaus. Lisäksi laiteohjelmiston päivitysmekanismi käyttää 256-bittisiä XMSS-allekirjoituksia.

Tämä mekanismi torjuu kvanttitietokoneisiin pääsyn saavien hyökkääjien aiheuttaman laiteohjelmiston vioittumisen uhan ja lisää laitteen pitkän aikavälin kestävyyttä mahdollistamalla kvanttikestävän laiteohjelmiston päivityspolun. Standardoitu, käyttövalmis TPM tarjoaa vankan perustan PC-tietokoneiden, palvelimien ja yhdistettyjen laitteiden identiteetin ja ohjelmiston tilan turvalliselle määrittämiselle sekä tietojen eheyden ja luottamuksellisuuden suojaamiselle lepotilassa ja siirron aikana.

Infineonin uusin lisäys OPTIGA TPM -perheeseen on alan ensimmäinen TPM, joka tarjoaa laiteohjelmiston päivitysmekanismin 256-bittisellä avaimen pituudella sekä PQC:hen perustuvan lisätarkistuksen. Tällä vahvalla ja luotettavalla päivitysmekanismilla OPTIGA TPM SLB 9672 voidaan silti päivittää, jos vakioalgoritmeihin ei enää luoteta. Se on suunniteltu parantamaan tietojenkäsittelyn suorituskykyä vikasietoisilla ominaisuuksilla. Laitteeseen ei voidan ladata viallista laiteohjelmistoa.

TPM-piiri tarjoaa myös laajennetun haihtumattoman muistin tallentaakseen uusia ominaisuuksia, kuten lisävarmenteita ja salausavaimia. Turvallisuuden arvioinnin ja sertifioinnin suorittavat riippumattomat elimet Common Criteria- ja FIPS-vaatimusten mukaisesti. Uusi TPM täyttää myös Trusted Computing Groupin uudet 2.0-vaatimukset.

TPM mahdollistaa helpon integroinnin isäntäohjelmistoon. Se tukee myös uusimpia Windows- ja Linux-versioita. Lisäksi sirulla on laajennettu lämpötila-alue -40°C…- 105°C. Infineon on sitoutunut OPTIGA TPM SLB 9672:n pitkäaikaiseen saatavuuteen vähintään kymmenen vuoden ajan ja tarjoaa räätälöityä tukea ja ylläpitoa Infineon Security Partner Networkin (ISPN) kautta.