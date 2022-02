Nyt voit testata tulevaa PCIe 6.0 -väylää

PCI-SIG-järjestö hyväksyi tammikuussa PCI Express -standardin seuraavan polven 6.0-määritykset. Rambus ehti ensimmäisenä PCIe6-ohjaimellaan, nyt mittauslaiteyritys Teknoronix on esitellyt ensimmäisen testausratkaisun tuleville yhteyksille.

Pitää muistaa, että maailma on vasta liikahtamassa PCIe5-aikaan. Las Vegasin CES-messujen alla esiteltiin ensimmäinen SSD-levy, joka tuki PCIe 5.0 -määrityksiä. Tämän vuoden aikana laitetarjonta laajenee ja hallitsevan aseman PCIe5 ottanee ensi vuonna. Tämä tarkoittaa, että PCIe6-väylän aika alkaa varsinaisesti noin vuonna 2025.

PCIe 6.0 on joka tapauksessa tärkeä standardi kaikessa dataintensiivisessa prosessoinnissa kuten datakeskuksissa ja tekoäly/koneoppimislaskennassa. Vastatakseen jatkuvasti kasvaviin suorituskykyvaatimuksiin PCIe 6.0 -standardi siirtyy PAM4-signalointiin ja uusiin innovatiivisiin virheenkorjaustekniikoihin.

Tektronix-testiratkaisu sisältää PCIe 6.0 -mittauskohtaisen ohjelmiston, parannetut PAM4 DSP -ominaisuudet ja oskilloskoopin kohinan kompensoinnin tulosten tarkkuuden parantamiseksi. PCIe 6.0 -standardin Tektronix-testiratkaisua tehostavat SNDR-analyysityökalut ja korreloimattomat jitter- eli signaalivärinän mittaukset, jotka molemmat ovat PCIe 6.0 -standardin pakollisia vaatimuksia.

Tekin PCIe6-ratkaisu on saatavilla DPO70000SX ATI -oskilloskooppeihin, joiden kaistanleveys on vähintään 50 GHz. Parannetut PAM4 DSP -ominaisuudet ratkaisuun on tuotu Tektronix PAMJET -sovelluksella.