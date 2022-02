Intel lupaa biljoona transistoria sirulla 2030

Intel on järjestänyt oman sijoittajatapaamisensa. Pääosin virtuaalisessa tapahtumassa viime vuonna ruoriin palannut pääjohtaja Pat Gelsinger oli täynnä intoa. Hän sanoi yhtiö palaavan groovelaiseen tekemiseen viitaten sillä yhteen perustajista, Andrew Groveen.

Myös toisen perustajan eli Gordon Mooren muotoilema kuuluisa laki on edelleen voimissaan. - Nyt meillä on sata miljardia transistoria sirulla, vuonna 2030 transistorien määrä yhdellä sirulla kasvaa biljoonaan. Siis tuhanteen miljardiin, Gelsinger hehkutti.

Hän näki myös isoja muutoksia puolijohdealan geopolitiikassa. Nyt 80 prosenttia piireistä valmistetaan Aasiassa. Vuosikymmenen loppuun mennessä tämä osuus putoaa 50 prosenttiin. USA:n ja EU:n isot Chips Act -ohjelmat nostavat USA:n markkinaosuuden 30 prosenttiin ja Euroopan 20 prosenttiin.

Intel oli usean vuoden ajan ennen Gelsingerin paluuta suurissa teknologisissa ongelmissa. Nyt yhtiö on saanut käsijarrun pois päältä ja tämä näkyy yhtiön tuotelanseerauksissa. Esimerkiksi Xeon-palvelinprosessoreissa tuotantoon on tulossa Sapphire Rapids -piirit Intel 7 -prosessissa. Tämä on Intelin 10 nanometrin FinFET-prosessi.

Ensi vuonna tulee kantayhteensopiva Emerald Rapids ja vuonna 2024 Granite Rapids, joka valmistetaan Intel 3 -prosessissa.Tämä tarkoittaa 7 nanometrin prosessin toista polven (Intel 4 on yhtiön ensimmäinen 7 nm prosessi).

Intel on myös tuomassa Xeon-perheeseen uuden E-ytimen, joka on optimoitu tehonkulutuksen suhteen. Ensimmäinen E-coreen perustuva Xeon on Sierra Forest, joka on luvassa 2024 Intel 3 -prosessissa.

Prosessien nimet saattavat hämätä, mutta Intel on selvästi ottanut esimerkiksi AMD:n etumatkaa kiinni. Intel 4 on yhtiön ensimmäinen EUV-prosessi, joka on Gelsingerin mukaan ”tuotantovalmis” jo tämän vuoden jälkipuoliskolla. Intel 3 on niin ikään 7 nanometrin prosessi, mutta siinä transistorien suorituskyky wattia kohti paranee 18 prosenttia Intel 4:sta. Se tulee tuotantoon vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.