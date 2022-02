FreeDOS päivitettiin yli viiden vuoden tauon jälkeen

Jos esimerkiksi vanhat DOS-pelit kiehtovat, nykyään käytännössä ainoa keino on ajaa koneessa FreeDOS-käyttöjärjestelmää. Avoimen koodin projekti on nyt päivitetty versioon 1.3. Päivitys on ensimmäinen yli viiteen vuoteen.

FreeDOS on ilmainen DOS-käyttöjärjestelmä (Disk Operating System), joka on kirjoitettu korvaamaan MS-DOS-käyttöjärjestelmä Microsoftin lakattua tukemasta sitä 6.22-version jälkeen, vuonna 1994. FreeDOSin käyttö perustuu komentoriviin ja tavallisten DOS-komentojen käyttöön. Komentotulkki on command.comin avoin OpenCOM -versio.

FreeDOS 1.3 sisältää joukon uusia ominaisuuksia ja parannuksia 1.2-julkaisun jälkeen. Uudistuksiin kuuluvat FreeCOM 0.85a, uusi Kernel 2043 ja 8086-versio FAT32-tuella. Kehittäjien mukaan asennus vaatii nyt noin puolet vähemmän levykkeitä.

Pelkän FreeDOS 1.3:n asentaminen edellyttää 20 megatavua levytilaa. Jos tekee täyden asennuksen peleineen ja sovelluksineen, tilaa kuluu noin 275 megatavua. Lisätietoa täältä.