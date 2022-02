Uusi virus ottaa haltuunsa some-tilejä

Tietoturvayritys Check Pointin tutkijat ovat löytäneet uuden viruksen, joka pystyy ottamaan haltuunsa sosiaalisen median tilejä. Se on tarttunut jo ainakin 5 000 laitteeseen noin 20 maassa ja se leviää suosittujen pelien kuten Temple Runin ja Subway Surferin mukana Microsoftin virallisesta sovelluskaupasta.

Eniten tartuntoja on todettu Ruotsissa, Bermudalla, Israelissa ja Espanjassa. Haittaohjelma toimii takaovena, joka antaa hyökkääjälle mahdollisuuden ottaa uhrin laite täyteen hallintaansa. Check Point Research on antanut haittaohjelmalle nimen Electron Bot. Se on toistaiseksi pienilevikkinen, mutta kiinnostava, koska se on aktiivisessa leviämisvaiheessa juuri nyt.

Check Pointin havaintojen mukaan Electron Botin avulla voi muun muassa hallita uhrin sometilejä, kuten Facebook-, Google- ja SoundCloud-tilejä, luoda uusia tilejä, kirjautua sisään, kommentoida ja tykätä toisten viesteistä. CPR kehottaa poistamaan tiettyjen julkaisijoiden pelit koneelta. Haittaohjelma näyttäisi olevan peräisin Bulgariasta.

Haittaohjelma-analyytikko Daniel Aliman mukaan Electron Bot on koodattu käyttäen Electron-sovelluskehystä, joten sillä on pääsy kaikkiin laitteen resursseihin, myös grafiikkasuorittimella suoritettavaan GPU-laskentaan.

- Botin koodi ladataan uhrin laitteelle dynaamisesti joka ajon aikana erikseen, joten hyökkääjät pystyvät muuttamaan botin käytöstä muokkaamalla koodia suorituskertojen välillä. Sillä voidaan pudottaa uhrin laitteelle myös esimerkiksi kiristyshaittaohjelma. Kaikki tämä tapahtuu käyttäjän huomaamatta. Useimmat uskovat, että virallisissa sovelluskaupoissa peleistä annetut arviot ovat luotettavia ja vain harva epäröi ladata sovelluksia laitteelleen. Käyttäjän on kuitenkin mahdotonta tietää, mitä sovelluksen mukana latautuu, joten lataamisessa on aina riskinsä, Alima sanoo.

Lisätietoja haittaohjelmasta löytyy Check Point Researchin blogista.