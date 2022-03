Broadcom: Jo miljardi WiFi6-piiriä

Langaton lähiverkko eli WiFi on suosituin tapa liittää laitteita verkkoon ja uuden 6. polven standardin myötä yhteyksien laatu on parantunut selvästi. Lisäpotkua tuovat uudet kaistat 6E-laajennuksessa. Broadcom kertoo toimittaneensa markkinoille jo miljardi WiFi 6- ja 6E-sirua.

Viime vuonna tähän aikaan Broadcom kertoi toimittaneensa laite- ja reititinvalmistajille yli 500 miljoonaa WiFi 6 -piiriä. Nyt 12 kuukautta myöhemmin määrä on kaksinkertaistunut ja tuonut Braodcom-logolla varustettuja WiFi 6- ja 6E-siruja yli miljardi kappaletta.

WiFi 6 on selvästi nopeimmin markkinoille läpilyönyt lähiverkkotekniikka. Broadcom alkoi puhua kuudennen polven WiFistä vuonna 2017. Se luapsi kuusi kertaa nopeammat yhteydet verkkoon päin, neljä kertaa enemmän nopeutta alavirtaan, neljä kertaa paremman peiton ja seitsemän kertaa paremman akunkeston kuin edellinen WiFi-standardi.

6E vei WiFin kuuden gigahertsin taajuusalueelle. Kyse on varsin uudesta tekniikasta ja esimerkiksi Suomessa taajuusalue vapautettiin WiFin käyttöön Ficoran toimesta vasta joulukuussa. Broadcom oli ensimmäinen piirivalmistaja, joka toi tarjolle WiFI 6E -piirisarjan. WiFi 6E:n kasvuvauhti kiihtyy kaikkialla maailmassa. Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Etelä-Koreassa miljoonat laitteet toimivat jo 6 GHz:llä. Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Malesia ja monet Amerikan maat ovat seuranneet esimerkkiä avaamalla taajuudet WiFi 6E:lle.

Tänä vuonna WiFi 6E on päässyt laajempaan valikoimaan älypuhelimia, mukaan lukien Google Pixel 6 and 6 Pro ja Samsung Galaxy S22 Ultra ja Plus. Reitittimiä on tullut muun muassa NETGEARilta, TP-Linkiltä ja Comcastilta.

Seuraavaksi on vuorossa WiFi 7. IEEE työstää kuitenkin jo seuraavaa sukupolvea, joka tunnetaan nimellä 802.11be. Sen myötä wifi-verkon nopeus kasvaa reititintä kohti jopa 30 gigabittiin sekunnissa.

IEEE:n mukaan 802.11be:n tavoitteena on erittäin suuren datanopeuden lisäksi latenssin puristaminen minimiin ja linkin luotettavuuden kasvattaminen. Lisäksi uuden standardin mukaisten laitteiden pitää olla taaksepäin yhteensopivien vanhojen wifi-laitteiden kanssa.

WiFi 7:n aikataulu on osin vielä avoin. 802.11be-työryhmä perustettiin toukokuussa 2019. Nyt standardiluonnos on ehtinyt 1.0-vaiheeseen, ensi keväänä on 2.0-draftin tarkoitus olla valmiina. Marraskuussa 2022 IEEEn roadmapissa lukee Draft 3.0 ja marraskuussa 2023 Draft 4.0. Täysin valmiina standardin pitäisi olla keväällä 2024.