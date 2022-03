Intel on julistanut ensimmäisen vaiheen suunnitelmistaan investoida jopa 80 miljardia euroa Euroopan unionin alueella puolijohteiden tutkimukseen ja tuotantoon seuraavan vuosikymmenen aikana. Ensimmäisenä ilmoitettiin 17 miljardin euron tehtaan rakennus Saksan Magdeburgiin.

Joskus käyttäjälle on tarpeen vahvistaa mobiililinkkiään. Ericsson mahdollistaa tällaisen hetkellisesti nopeamman linkin omassa Dynamic End-user Boost -tekniikallaan. Ohjelmisto voidaan ymmärtää jonkinlaiseksi nettiyhteyden turbonapiksi.

Eaton on julkistanut litiumioniakkuja käyttävän UPS-laitteen. Uusi 9PX litiumioni-UPS tarjoaa pidemmän akun käyttöajan ja pienemmän ekologisen jalanjäljen kuin perinteistä suljettua lyijyakkua (VRLA) käyttävät UPS-laitteet. Se sopii erityisesti hajautettuihin edge-ympäristöihin ja kevyen teollisuuden sovelluksiin muun muassa terveydenhuollossa tai opetustyössä.

Nvidian piti ostaa englantilaislähtöinen Arm 40 miljardin dollarin jättikaupassa, mutta kilpailuviranomaisten vastustus sai yhtiön lopulta perääntymään kaupasta. Tämä asettaa Arm:n hankalaan tilanteeseen. Edessä on jopa tuhannen kehittäjän irtisanominen. Asian vahvistaa Telegraph-sanomalehdessä yhtiön tuore toimitusjohtaja Rene Haas. Hänen mukaansa jopa 12-15 prosenttia henkilöstöstä voidaan joutua irtisanomaan. 6500 työntekijän yrityksessä leikkaukset osuvat kipeästi.

Yhä useammassa kalliimmassa älypuhelimessa on jo langaton lataus ja käytännössä se aina perustuu Qi-standardiin. Pienempiin laitteisiin Qi ei kuitenkaan sovi jo sen takia, että antenni on liian iso. Monessa laitteessa NFC-lataaminen on parempi ratkaisu.

Tuoreen selvityksen mukaan vain alle kolme prosenttia lukio-opiskelijoista sisällyttää ohjelmointia opintoihinsa. Ohjelmoinnin opiskelu on myös vahvasti sukupuolittunutta: poikien osuus on 70 prosenttia. Vain puolet suomalaislukioista edes tarjoaa ohjelmoinnin opetusta, paljastaa aihetta kartoittanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) tekemä selvitys.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja sen ympärillä oleva laaja kybersodankäynti ovat tuoneet kyberturvallisuuden tärkeyden esille entistä vahvemmin. Cyber Security Nordic paneutuu kyberturvallisuuden kaikkiin näkökulmiin politiikasta talouteen sekä alan viimeaikaiseen kehitykseen ja kyberturvallisuuden tulevaisuuteen toukokuun 12.-13. päivinä Helsingin Messukeskuksessa.

Tietoturvayritys Check Point Research on tutkinut, miten hyvin mobiilisovellusten luomat tietokannat on suojattu. Tulos on odotetusti surkea. CPR löysi yli 2000 sovelluksen tietokannat suojaamattomina ja kaikkien selaimen käyttäjien saatavilla.

Uusi COM-HPC-korttistandardi lisää merkittävästi laskentatehoa sulautetuissa sovelluksissa verkon reunalla. Viime vuonna hyväksyttyyn standardiin kuuluu myös todellisia palvelinluokan tehokortteja. Nyt saksalainen congatec on esitellyt ensimmäiset Intelin Xeon D -prosessoreihin perustuvat x86-pohjaiset COM-HPC-palvelinmoduulit.

Keysight on toimittanut joukon parannuksia yrityksen 5G Network Emulation Solution -ratkaisuun, jotka tukevat uusimpia 3GPP Rel-15/16/17 -ominaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että piirisarjojen ja laitteiden valmistajat voivat taata seuraavan polven 5G-piirien toimivuuden.