Esimerkiksi Elisan helmikuun myydyimpien älypuhelimien listalla Samsungin Galaxy A12 -malli oli kärjessä, mutta kyse on edullisesta alle 200 euron LTE-puhelimesta. Listan kakkos- ja kolmospaikkaa miehittivät keskihintaluokan 5G-tuella varustetut A52s ja A32. Nyt valmistaja on päivittänyt nämä kansansuosikkinsa uusiin.

Grafiikkaprosessori suoriutuu yleiskäyttöistä CPU-piiriä paremmin monesta muustakin tehtävästä kuin grafiikan piirtämisestä ruudulle. Tällä hetkellä GPU:n suorituskykyä kuitenkin rajoittaa se, että kaikki data pitää noutaa SSD-levyltä CPU-prosessorin kautta. Nvidian ja IBM:n yhdessä kehittämä uusi arkkitehtuuri lupaa mullistaa koko kuvion.

Useimmista älypuhelimista ja älykelloista löytyy nykyään tärinä- tai vibramoottoria. Vaikka ennen sen ensisijainen tarkoitus oli värinä tietyllä kuviolla ilmoittaakseen käyttäjille saapuvasta viestistä, moottori on viime vuosina varustettu toiminnolla, joka ohjaa tärinää, jotta käyttäjät tuntuvat kuin painaisivat nappia. Japanilainen Nidec tehnyt paljon töitä kutistaakseen näitä tärkeitä komponentteja.

Sulautetun järjestelmän suunnittelussa turvallisuuden takaaminen vaatii suurta paneutumista. Uutiset hakkerien varastamista arkaluontoisista tiedoista tai verkkosivun toiminnan estämisestä vaarantaen käyttäjätietojen turvallisuuden, ovat omiaan pitämään ohjelmistokehittäjät valppaana. Uhkia on odotettavissa jatkuvasti muuttuvilta tahoilta, ja hyökkäysten välittäjät ja hyökkääjät ovat koko ajan liikkeessä.

Rakentelijoiden ja kehittäjien suosikkikortti on Raspberry Pi. Farnell on myynyt kortteja jo kymmenen vuoden ajan ja nyt yhtiö hakee Raspberry Pi -korttia, joka on palvellut kentällä pisimpään. Vanhimpien vielä palvelevien korttien löytäjille on luvassa hienoja palkintoja.

Tietoturvayhtiö Trend Micron mukaan erilaisten tietoturvauhkien määrä kasvoi viime vuonna yli 94 miljardiin. Luku on 42 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yhtiön työkaluilla pysäytettiin 33,4 miljardia vaarallista sähköpostia, joista 61,9 miljoonaa Suomessa.

Taiwanilainen Winbond Electronics tunnetaan sulautettujen sovellusten SpiFlash-piireistään, joita on käytetty esimerkiksi puettavissa ja mobiililaitteissa. Nyt yhtiö on esitellyt W25Q64NE-uutuuden, joka on 1,2-volttinen 64 megabitin NOR-piiristä. Se tuo kehittäjille lisää tilaa koodille.

Atlas VPN:n keräämän datan mukaan internetin levinneisyys maailmanlaajuisesti saavuttaa 66 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat edelleen ainoat alueet, joiden netti tavoittaa noin 90 prosenttia väestöstä.

Microsoft ja Fortum ovat tänään julkistaneet yhteishankkeensa, jossa Microsoft rakentaa uuden datakeskusalueen pääkaupunkiseudulle ja Fortum sen yhteyteen suuren mittaluokan hukkalämmön kierrätyksen kaukolämpöverkkoon. Fortum kierrättää datakeskusten palvelimien jäähdytyksestä syntyvän hukkalämmön kaukolämmöksi Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.

MathWorks on esitellyt tuttuun tapaan hengästyttävän määrän uusia ominaisuuksia MATLABiin, Simulinkiin ja työkalupaketteihinsa. Päivityksessä on viisi uutta tuotetta, 11 suurta päivitystä ja satoja uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Simulinkiin on tuotu toiminto, jolla käyttöliittymiä voi luoda graafisesti ilman koodin kirjoittamista.