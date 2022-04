Uusissa autoissa on useita erilaisia anturijärjestelmiä, joiden avulla auto aistii koko ajan ympäristöään. Näiden kameroiden ja tutkien täytyy olla linjattu samaan suuntaan. Huomenna alkavassa EuMW-tapahtumassa eli Euroopan mikroaaltoviikolla Lontoossa Fraunhofer-instituutti esittelee uudenlaista tutkaheijastinta anturijärjestelmien kalibrointiin.

5G ja internet ylipäätään kasvattavat tallennusmääriä. Monet sovelluksey vaativat nopeutta, alhaista latenssia ja vakaata toimintaa. Erityisesti näin on teollisuudessa. Apacerin uusin PCIe-paikkaan sopiva SSD-levy on teollisuuden tämän hetken selvästi nopein tallennuslaite.

Analog Devices esitteli pari vuotta sitten Electronica-messuilla ratkaisun, jolla sähköauton akuston kennojen tilaa voi monitoroida langattomasti 2,4 gigahertsin ISM-kaistalla. Nyt ADI ilmoittaa, että sen wBMS-järjestelmä (Wireless Battery Management System) on sertifioitu autoteollisuuden kyberturvallisuussuunnittelun ja -hallinnan korkeimmalle tasolle.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana rekisteröidyistä uusista henkilöautoista 20,4 prosenttia on ollut ladattavia hybridejä ja 14,0 prosenttia täyssähköautoja. Täyssähköisten osuus on kasvanut viime vuodesta 3,7 prosenttiyksiköllä.

Gigantin myydyimpien puhelimien lista täyttyi maaliskuussa Samsungin keskihintaisista matkapuhelimista. Yhtiön mukaan maailmanlaajuisesta komponenttipulasta johtuva puhelimien rajoittunut saatavuus on vaikuttanut kuluttajien tuotevalintoihin ja jopa eri mallien elinkaareen. Tämän takia myös myydyimpien listalla näkyvät etupäässä keskihintaiset ja kalliimmat puhelinmallit.

Ethernetiä määritellään useilla alistandardeilla ja laitevalmistajan on varmistuttava siitä, että kaapelikokoonpano vastaa haluttua. Saksalainen Rohde & Schwarz on nyt tuonut vektoripiirianalysaattorilleen tuen IEEE 802.3 -standardin eri nopeusluokille aina ck-varianttia myöten.

Dell julkisti eilen joukon uusia tuotteita. Mukana on useita mielenkiintoisia uutuuksia, kuten tehoälypohjainen Dell Optimizer -ohjelmisto. Rautapuolella yksi kiinnostavimmista uutuuksista on Precision 5470, joka on maailman pienin, ohuin ja tehokkain 14 tuuman tehötyöasema.

OnePlus julkisti tänään globaalisti uuden 10 Pro -lippulaivansa, joka julkistettiin Kiinan markkinoille jo aiemmin. Laite maksaa täsmälleen saman verran kuin edeltäjänsä eli 9 Pro -malli sen tullessa markkinoille. Vuodessa kehitys ei puhelimissa ota valtavia hyppäyksiä eteenpäin, mutta enemmän nyt saa samalla rahalla.

UFS ei Universal Flash Storage on JEDECin standardoima sulautettujen flashien standardi, joka on ehtinyt version 3.1. Nyt Kioxia ilmoittaa kvalifioineensa ensimmäiset UFS 3.1 -muistit autojen vaatimuksiin. Ajoneuvot saavat käyttöönsä merkittävästi nopeampaa flash-muistia.

Qualcommin on määrä julkistaa seuraavan polven älypuhelinprosessorien lippulaivansa eli Snapdragon 8 Gen 1 Plus kesäkuussa 2022. Uusimpien tietojen mukaan piiri on ongelmissa. Uusi Cortex-X2-ydin on tehokas, mutta kuluttaa odotettua enemmän virtaa. (kuva omalla) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus on määrä julkaista kesäkuussa 2022 (kuva omalla)