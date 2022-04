Toyota toistaa Teslan virheen?

Toyota on kertonut julkisesti aikovansa rakentaa tulevat autonomiset robottiautonsa vain kameroiden varaan. Näin japanilaisvalmistaja liittyy Teslan Elon Muskin seuraan, joka on julkisesti halveksinut kaikkia kalliimpiin antureiden kuten tutkiin ja lidareihin luottavia valmistajia.

Toyotan tytäryhtiö Woven Planet on kertonut Reutersille, että sen robottiauto perustuu joukkoon edullisia kameroita, joiden tuottamaa dataa käsitellään neuroverkkotietokoneella. Useimpien analyytikoiden mukaan vain kameroihin luottaminen on hölmöä, koska vähänkään huonommissa olosuhteissa sen tuottaman informaation laatu heikkenee.

Kaikki eivät ole samaa mieltä. Cornellin yliopistossa tutkittiin ”teslamaista” lähestymistapaa robottiautossa ja todettiin, että stereokamerajärjestelmillä voidaan määrittää tarkasti näkökentässä olevien objektien etäisyys. Aiemmin on ajeteltu, että tämä edellyttää lidarilla luotua 3D-pistekarttaa.

Toiset tutkijat epäilevät Cornellin johtopäätöksiä. Useimpien mukaan objektien sijainnin tarkka määrittäminen vain kameroilla on liian hidasta. Se vaatii enemmän laskentaa. Toisaalta Cornellin tutkimuksessa todetaan, että konvoluutioneuroverkkojen (CNN) käyttäminen anturien tuottaman datan prosessointiin ei toimi aukottomasti, kun tavalliseen värikuvaan sekoitetaan lidarien tuottamaa 3D-dataa.

Elon Musk on asiastaan varma. Hän on kutsunut lidaria ”typeryksien virheeksi” ja väittänyt, että ennen pitkää kaikki auotnvalmistajat hylkäävät tutkat ja lidarit liian kalliina ratkaisuina. Aika näyttää, onko Musk oikeassa vai väärässä. Elektroniikan komponenteilla on taipumus vuosien varrella halventua oleellisesti, jolloin nyt kalliilta vaikuttavia ratkaisuja tuodaan tulevaisuudessa käyttöön huomattavasti edullisemmalla hinnalla.