Kestää vielä kauan ennen kuin roboauto vie meidät Helsingistä Turkuun

Futuristisimmissa visioissa istumme aamulla robottiautomme takapenkille tekemään töitä, kun auto ajaa itsenäisesti ja autonomisesti perille. Vaikkapa sitten Turkuun, jos on pakko. Visio on houkutteleva, mutta todellisuutta siitä tulee vasta pitkän ajan päästä.

Näin katsoivat autonomisen ajamisen expertit eilen Teknologia22-messujen autonomisen ajamisen paneelissa. Mukana olivat Patrian Matti Saarikko, virolaisen Auve Techin Taavi Roivas, Unikien Esko Mertasalmi ja TTS Kehityksen Arto Kyytinen.

Näistä Unikie esitteli jo viime vuonna IAA Mobility -messuilla Münchenissä täysin automaattista autojen pysäköintipalvelua. Mertasalmi lupasi tekniikan laajemmin tarjolle ensi vuonna. Ratkaisu nojaa vahvasti lidariin, joka osaa luotettavasti tunnistaa objektit ympärillään.

Virolaisella Auvella on ollut useita projekteja. Tänä vuonna yhtiö aikoo esitellä toisen polven autonsa. Tähän asti robobussidemoissa on ollut mukana safety operator eli turvakuljettaja, joka tarttuu ohjaimiin, mikäli ongelmia tulee. Taavi Roivaksen mukaan tästä varakuljettajasta on seuraavaksi päästävä eroon.

Patria keskittyy tietysti armeijan ajoneuvoihin ja yhtiö on jo demonnut automaattista sotilasajoneuvoa, joka pystyy seuraamaan edeltäjäauto metsässä. Matti Saarikon mukaan robopasi kulkee hankalassakin maastossa nopeammin kuin kaupunkilähiöiden pikkubussit. Tämä on kova saavutus maastossa, jossa ei ole mitään säännöllistä.

TTS:n Arto Kyytisen muistutti, etteivät esteet esimerkiksi robottisaattueiden tiellä ole aina teknisiä. Voisimme helposti ajaa kolme rekkaa autonomisesti Helsingistä Ouluun, mutta tällainen bisnes edellyttää 150 tonnin rahtia, joka pitää viedä samaan paikkaan. - Raskas ajoneuvo on eri asia kuin TEslan. Arto Lyytinen muistutti.

Yhteistä monille tämän hetken roboautopiloteille on, että yleensä niitä ajetaan 20-30 kilometrin tuntinopeudella. Auve Techin Taavo Roivaksen mukaan kovin nopeasti emme olekaan pääsemässä 50 kilometrin tuntinopeuteen. Mutta lähiöiden paikallislinjoille robottibussi sopii viemään ihmiset kotiovelle.