ALD Automotive on tutkinut työsuhdeautojen käyttövoimien suosiota. Kyselyyn vastasi 1200 työsuhdeautoilijaa. Ladattavaa hybridiä seuraavaksi työsuhdeautoksi harkitsee lähes puolet vastaajista. Jopa kolmasosa työsuhdeautoilijoista harkitsee täyssähköautoa.

Lawrence Berkeleyn laboratorion (LBNL) tutkijat ovat kehittäneet materiaalin, jonka avulla piinanolangat johtavat lämpöä jopa 150 prosenttia nykyistä paremmin. Tämä voi johtaa viileämpiin ja siten myös suorituskykyisempiin mikropiireihin.

Yhdysvaltain energiaministeriön kansallisen uusiutuvan energian laboratorion (NREL) tutkijat ovat onnistuneet kehittämään aurinkokennon, jonka hyötysuhde on ennätykselliset 39,5 prosenttia. Tämä on kaikista tehokkain aurinkokenno, jota toimivat normaalin auringonvalon olosuhteissa.

Flash-muistiin perustuvien SSD-levyjen suorituskyky kasvaa tasaisesti. SK Hynix on nyt esitellyt Platinum P41 -levyn, jonka luku- ja kirjoitusnopeudet ovat 7000 ja 6500 megatavua sekunnissa. Satunnainen IOPS-lukunopeus on 1,4 miljoonaa, mikä saattaa olla tämän hetken nopein markkinoilla.

Hyvin monia kodin laitteita ja kodinkoneita halutaan nyt ohjata samaan tapaan kuin älypuhelinta. Mutta miten tällaisia käyttöliittymiä koodataan? Qt kertoo uudessa oppaassaan uusimmista käyttöliittymä- eli UI/UX-suunnittelun trendeistä.

Linux-ydin koodataan lähestulkoon kokonaan C-kielellä. C ja C++ tuovat mukanaan haavoittuvuuksia useille saiteille ja verkkosovelluksiin, koska niiden muistinhallinta on puutteellinen. Nyt käynnissä on hanke, jossa halutaan siirtyä avoimen koodin hankkeissa modernimpiin, turvallisempiin kieliin kuten Rust ja Go.

Koulujen valmistujaiset lähestyvät ja moni miettii elektroniikan hankkimista nuorille. Nyt tarjolla on monia hyviä vaihtoehtoja: Huawein FreeBuds 4 -napit saa 149 eurolla, jos muotoiltu malli miellyttää ja kumitutillisiin on tarjolla OnePlussan uudet Nord Budsit vain 49 eurolla. Molemmat perustuvat vanhaan tekniikkaan, sillä nappikuulokkeissa on alkamassa vallankumous.

OnePlus esitteli eilen uuden Nord 2T -puhelimen kyljessä uudet Nord Buds -kuulokkeet. Niiden ominaisuudet ja hinta vakuuttavat. Itse asiassa napit saavat kysymään, kuinka paljon tällaisista kuulokkeista kannattaa ylipäätään maksaa.

Rik Ferguson on tietoturvayhtiö Trend Micron tutkimusjohtaja. Pandemian aikana miehen johdolla laadittiin Project 2030 -raportti, jossa ennustettiin miehen tietoturva ja kyberrikollisuus on menossa. Tekoäly ja koneoppiminen tulevat laajasti myös kyberrikollisten käyttöön, eikä se ole millään muotoa hyvä uutinen.

OnePlussan mukaan vuosi sitten esitelty Nord 2 on ollut yhtiön myydyin puhelin Suomessa tänä vuonna. Trimmatulle Nord 2T:lle asettuu siis isoja odotuksia. Ominaisuuksiltaan uutuus näyttää vastaavan odotuksiin komeasti.