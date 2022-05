Riittääkö sähköauton lataus seuraavalle latausasemalle? Ilmiölle on keksitty jo nimikin: latausahdistus. Geneven yliopiston tutkijoiden mukaan kognitiiviset tekijät estävät monia siirtymästä sähköautoon.

Painetun elektroniikan pioneereihin kuuluva InnovationLab ilmoittaa ostaneensa tulostettavien paristojen TAeTTOOz-teknologian Evonikilta. InnovationLab ja Evonik ovat olleet läheisiä kumppaneita tällä alalla useiden vuosien ajan ja ovat yhdessä ajaneet TAeTTOOzin teknologista kehitystä teollisen mittakaavan tuotannon nykyiselle kynnykselle.

ETN julkaisee vuosittain 2-3 digitaalista erikoislehteä. Tämän vuoden ensimmäinen numero ilmestyi toukokuun alussa. Lehti sisältää jälleen vankan kattauksen elektroniikan ja huipputekniikan eri osa-alueilta. PoE eli Power-over-Ethernet etenee koko ajan, FPGA-piireillä voidaan taiteilla suorituskyvyn ja tehonkulutuksen välillä, automaation avulla on mahdollista kaikki hyöty irti digitalisaatiosta. Ja jos VR:n muuttuminen ketteräksi ohjelmistotaloksi kiinnostaa, sekin löytyy uudesta ETNdigistä.

Asusin pelibrändi ROG eli Republic of Gamers on julkistanut maailman ensimmäisen pelinäytön, jonka virkistystaajuus on 500 hertsiä. ROG Swift 500Hz on kooltaan 24,1-tuumainen ja erottelee 1920 x 1080 pikseliä. Ne virkistyvät siis 500 kertaa sekunnissa.

Telia ja Digita toimittavat yhdessä Nokian kanssa 5G-privaattiverkon Posiva Oy:lle Eurajoelle valmistuvan ydinpolttoaineen loppusijoitusprosessin tarpeisiin. Yksityinen 5G-verkko mahdollistaa loppusijoitusprosessissa pitkälle viedyn automaatiojärjestelmän toiminnan. Nykyaikaisen 5G-tekniikan tuella rakennettava automaatio parantaa prosessien turvallisuutta työntekijöiden kannalta.

Yhteistyö perinteisten kameravalmistajien kanssa on ollut käytetty tapa parantaa älypuhelinten kameraominaisuuksia. Saksalainen Leica ryhtyi monivuotiseen yhteistyöhön Huawein kanssa jo vuonna 2015 ja ensimmäinen yhtiön Leica-malli oli vuonna 2016 julkistettu P9. Tänään Leica ja Xiaomi ilmoittivat yhteistyöstään.

Kiinalainen Xiaomi ja ikoninen kameravalmistaja Leica ovat julkistaneet mobiilikuvaamiseen keskittyvän strategisen kumppanuutensa. Leican brändi ja tuotteet tunnetaan erityisesti laadukkaasta teknologiasta ja korkeatasoisesta saksalaisesta osaamisesta. Ensimmäinen yhteistyössä kehitetty älypuhelin julkistetaan heinäkuussa.

Moni eurooppalainen operaattori testaa jo avoimia Open RAN -verkkoja. Erityisesti niillä halutaan korvata Huawein rautaa ja samalla estää Nokian ja Ericssonin liian dominoiva asema markkinoilla. Euroopan komissio on nyt julkaissut O-RAN-verkkoja koskevan kyberturvallisuuskatsauksen, eikä se kaikilta osin ole hyvää luettavaa operaattorien kannalta.

OnePlus aloittaa tänään uusien Nord-sarjalaisten myynnin. Kauppoihin tuli suositun Nord 2:n 2T-päivitys sekä uusi laite edullisempaan CE- eli Core Edition -sarjaan. Edullisempi uutuus on nimeltään OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Nimi paljastaa, minkä sudenkuopan lähellä valmistaja nyt tallustelee.

AMD esitteli eilen Computex-messuilla seuraavan sukupolven pöytäkoneprosessorit. Ryzen 7000 -sarja perustuu uuteen Zen 4 -arkkitehtuuriin ja uuteen AM5-kantaan. Prosessorien kellotaajuus ylittää viisi gigahertsiä, mutta samalla pääjohtaja Lisa Sun esittelemät suorittimet laittavat emolevyt vaihtoon.