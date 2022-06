STMicroelectronics on esitellyt markkinoiden ensimmäisen EEPROM-muistin, jolla voidaan yhdistää laiteohjelmiston hallintaan ja joustavaan tiedontallennustilaan samalla sirulla. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista.

Tampereella tehtiin tietoliikenteen historiaa, kun Elisa, Nokia ja Qualcomm saavuttivat maailman suurimman 2,1 gigabitin tiedonsiirtonopeuden päätelaitteesta verkkoon päin (uplink) kaupallisessa 5G-verkossa. Ennätys tehtiin Elisan 5G-verkossa Nokia Arenalla Qualcommin päätelaitteilla.

Samsung Electronics Nordicin teettämän, 1010 suomalaista kattavan kyselytutkimuksen mukaan 67 prosenttia suomalaisvastaajista ei ole huolissaan kyberhyökkäyksen kohteeksi joutumisesta mobiililaitteita käyttäessään. 9 prosenttia vastanneista tietää altistuneensa tietoturvauhkille.

Englantilainen BanklessTimes on laittanut maailman maat paremmuusjärjestykseen nettinopeuksien perusteella. Kärjessä majailee Singapore, jossa käyttäjät lataavat dataa keskimäärin 207,6 megabittiä sekunnissa. Suomi ei päässyt vertailussa kärkimaiden listalle.

Magneettinen RAM eli MRAM on tehnyt tuloaan moniin sulautettuihin sovelluksiin jo vuosia, mutta hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta tässä on ollut haasteita. Renesas on nyt esitellyt Havaijilla järjestetyssä piiritekniikan VLSI Symposiumissa uusia piiritekniikoita, jotka lupaavat ratkaista monia ongelmia.

Otaniemen laboratorioissa aikanaan alkunsa saanut suomalainen nanonupputekniikka näyttää viime vuonna tehneen ison läpimurron markkinoilla. Canatu kasvatti tekee merkittävän hyppäyksen eteenpäin. Canatu onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan 260 prosenttia ja kasvun ennustetaan jatkuvan tänä vuonna.

Vastauksena standardiprosessorien yhä monimutkaisempiin rakenteisiin Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä luotiin avoin, huomattavasti supistettu käskysarja-arkkitehtuuri kymmenen vuotta sitten. RISC-V on nyt ehtinyt viidenteen polveensa ja se tarjoaa monia etuja kehittäjille.

Pilvipalveluja tarjoava Amazon Web Services haluaa kerätä asiakkaidensa IoT-datan oman ExpressLink-verkkonsa kautta. Nyt sveitsiläinen u-blox on lanseerannut ensimmäisen moduulin, jolla AWS:n pilveen saadaan suoraan kerättyä dataa esimerkiksi erilaisista anturilaitteista.

USB4 on vasta tulossa kaupallisesti tarjolle, mutta lupaa kiihdyttää datansiirron laitteiden välillä jopa 40 gigabittiin sekunnissa. Nopeus asettaa piireille kovia vaatimuksia. Esimerkiksi signaalin oikea ajastus vaatii aiempaa laadukkaampaa ESD-suojausta liitännöissä.

DIMECCin johtamassa InDEx-ohjelmassa (Industrial Data Excellence) on päästy älytehtaan protovaiheeseen. Konecranesin rakentamassa älytehtaan prototyypissä ohjausjärjestelmä oli hajautettu eri puolille tehdasta. Eri IoT-laitteet välittivät tietoa nosturille ja saamansa tiedon perusteella nosturi pystyi suorittamaan materiaalin siirtotehtäviä automaattisesti tarpeen mukaan.