Viidennen polven PCI express -tekniikka tekee hiljalleen tuloaan laitteisiin ja sen myötä datansiirron nopeus muistin ja prosessorin välillä siirtyy aivan uudelle tasolle. Taiwanilainen Silicon Motion osoittaa suorituskyvyn uudella MonTitan-alustallaan.

Tietoturvassa on aina ollut vallalla kaksi myyttiä, joiden mukaan Linuxilla ja macOS:llä ei ole haittaohjelmia. Kumpikaan ei pidä paikkaansa. Linuxin osalta AtlasVPN:n uusi tilasto osoittaa, että haittaohjelmien määrä on alustalla selvässä kasvussa.

Perinteinen magneettinen tallennus on yksi niitä tekniikoita, joiden on useaan kertaan ennustettu katoavan markkinoilta. Flashin piti tappaa HDD-levyt jo kymmenen vuotta sitten. Monissa sovelluksissa HDD pitää kuitenkin edelleen pintansa ja Seagate lupaa vuoden kuluttua jo yli teratavun levyjä tarjolle.

VLC eli näkyvän valon tietoliikenne (Visible light communication) on tekniikka, joka tarjoaa tietyissä sovelluksissa merkittäviä etuja yleisemmin käytettyihin radiotaajuisiin eli RF-linkkeihin verrattuna. Sen lisäksi, että VLC:llä voidaan siirtää dataa pisteestä toiseen, se herättää paljon kiinnostusta kyvyllään tarjota erittäin tarkkoja ja turvallisia sisäpaikannusjärjestelmiä.

Yhden kortin sulautetut korttitietokoneet kehittyvät kovaa vauhtia. Ominaisuudet lisääntyvät ja suorituskyky kasvaa. Taiwanilaiseb Aaeonin de next -sarja on tästä hyvä esimerkki. Ensimmäistä kertaa Intelin 11. polven Core-i7-prosessori on saatu ahdettua luottokortin kokoiselle kortille.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks on julkaissut raportin, jonka mukaan erilaiset kiristysyritykset ja huijausviestit edustavat jo peräti 70 prosenttia kyberrikollisuuden muodoista. Tämä selviää Palo Alto Networksin Unit 42 -yksikön koostamasta raportista, jota varten on tutkittu kyberrikollisuuden ilmenemismuotoja.

Siinä missä perinteiset näytöt mahdollistavat vain passiivisen katselun, lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) tekniikat antavat käyttäjille mahdollisuuden kokea laajennettua todellisuutta ja mukaansatempaavaa sisältöä. Se näkyy todellisen maailman päällä, muuttuu ja mukautuu liikkeeseen.

Sähköauton suurin haaste on latausinfran lisäksi kantama, latauspaikkojen etsintä aiheuttaa tunnetusti jopa ahdistusta. Kiinalainen Svolt Energy on kehittänyt 20 ampeeritunnin rikkiakun prototyypin, jonka energiatiheys on 350-400 Wh/kg. Akun avulla olisi mahdollista ajaa sähköautolla yhdellä latauksella jopa yli 1000 kilometriä.

Nykyelektroniikka ja valtaosa elämänmenostamme perustuu piipohjaisiin mikropiireihin, mutta piin ominaisuudet ovat silti kaukana ideaalista. Massachusetts Insitute of Technologyn tutkijat ovat löytäneet puolijohteen, jonka ominaisuudet ovat merkittävästi piitä parempia. Tutkijoiden mukaan materiaali on kaikkien aikojen paras puolijohde.

Monissa sovelluksissa suorituskyvyn pullonkaula ei ole laskenta vaan tarve siirtää dataa muistista prosessorille. Usein olisi äärimmäisen hyödyllistä, mikäli dataa voitaisiin käsitellä jo muistissa. Samsungin toisen polven SmartSSD-levyllä tapahtuu juuri näin.