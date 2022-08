Tietoturvayritys Fortinet löysi kesäkuun puolivälissä uuden haittaohjelman, joka perustuu lähdekoodiltaan pääosin Mirai-bottiin. RapperBot-nimen saanut koodi yrittää murtaa Linux-palvelimien SSH-salausta ja päästä käsiksi palvelimien käyttäjätietoihin.

Joskus teollisuuden laitteen pitää käynnistyä salamannopeasti ja silti tukea tarkkoja, jopa teräväpiirtoon yltäviä kosketusnäyttöjä. Renesas on suunnannut uuden RZ-sarjan ohjainpiirinsä juuri tällaisiin sovelluksiin.

Gallium-nitridi on materiaali, joka on mullistanut pienten laitteiden lataamisen nopealla aikataudilla. Tulossa ovat jo 200 ja 240 watin kännykkä- ja läppärilaturit ja lisäksi GaN-piirien avulla säästetään merkittävästi hiilidioksidipäästöissä. GaN vastaa monien toiveisiin.

Nurkan takana lymyävä taantuma tulee rokottamaan PC-myyntiä, mikä on aina ollut yksi vahvimpia puolijohdealan moottoreita. Sekä Intel että AMD ennustavat PC-myynnin kutistuvan tänä vuonna yli 10 prosenttia. Kehitys näkyy jo kesäkuun puolijohdetilastoissa.

Bittiumin toisen neljänneksen luvut olivat lähes identtisiä viime vuoden lukuihin verrattuna. Liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa ja voittoa yritys teki 800 000 euroa. Monia yrityksiä maailmanpolitiikan muutokset haittaavat, mutta Bittiumille näkyvät lupaavat kasvua.

Github on suosituin ohjelmistojen lähdekoodien versionhallintajärjestelmä. Sitä käyttää yli 83 miljoonaa kehittäjää ympäri maailmaa. Nyt verkkorikolliset onnistuivat ujuttamaan yli 35 tuhanteen Githubin koodiin haittakoodia.

Sähköauton suurin haaste on latausinfran lisäksi kantama, latauspaikkojen etsintä aiheuttaa tunnetusti jopa ahdistusta. Kiinalainen Svolt Energy on kehittänyt 20 ampeeritunnin rikkiakun prototyypin, jonka energiatiheys on 350-400 Wh/kg. Akun avulla olisi mahdollista ajaa sähköautolla yhdellä latauksella jopa yli 1000 kilometriä.

Avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvien suunnittelujen määrä kasvaa tällä hetkellä eksponentiaalisella nopeudella. Myös piirien suunnittelun työkalujen määrä laajenee koko ajan. Imperas Software on julkistanut ensimmäisen avoimen lähdekoodin kirjaston, jolla SystemVerilog-pohjaisten suunnittelujen kattavuus voidaan varmentaa.

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin tutkimusosasto on julkaissut vuoden ensimmäistä puolikasta koskevan tietoturvaraporttinsa. Sen mukaan kyberhyökkäykset aiheuttavat huomattavaa haittaa jokapäiväiselle elämälle myös vuoden toisella puolikkaalla. Yritysten ykkösuhkana ovat kiristysohjelmat.

Kosketusnäytöt ovat jo tavallisia autoissa, mutta niiden toiminnassa on usein puutteita. Tämä johtuu pääosin siitä, että auto on kosketustekniikalle varsin vihamielinen ympäristö. Norjalaislähtöinen TouchNetix on kehittänyt ongelmaan ratkaisun.