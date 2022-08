Kiinalainen siruvalmistaja kopioi TSMC:n prosessin

Yhdysvaltain päätös kieltää piirinvalmistuksen työkalujen myyminen Kiinaan tarkoittaa, että maa joutuu vauhdilla kehittämään omaa valmistustekniikkaansa. Nyt analysointiyritys on purkanut yhden kiinalaisen SMIC:n sirun atomeiksi ja sisältää paljastuu yllättäen jo 7 nanometrin valmistusprosessi.

TechInsightsin analysoima piiri oli SMIC:n valmistama Bitcoin-valuutan louhintaan tarkoitettu MinerVa-prosessori. Jo ensimmäiset kuvat näyttivät hyvin samanlaiselta kuin TSMC:n 7 nanometrin prosessi. Taiwanilaisyrityksen N7-prosessi tuli volyymikäyttöön neljä vuotta sitten.

Bitcoin-louhija on monella tapaa esimerkiksi kännykkäprosessoreja helpompi piiri. Siinä on esimerkiksi vähemmän RAM-muistia, eikä logiikka vaadi niin paljon integroitua muistia. MinerVa-piirillä on ennen kaikkea louhimisen vaatima logiikka.

7 nanometriä on vähintäänkin kompleksinen valmistusprosessi. Se voidaan tehdä perinteisillä askelvalottimilla, joita SMIC:llä on. Siirtyminen EUV-laitteistoon tekee 7 nanometrin piirien valmistuksesta helpompaa ja edullisempaa, mutta SMIC ei saa käyttöönsä EUV-laitteita. Ne kuuluvat amerikkalaisten määräävien pakotteiden piiriin.

TechInsightsin mukaan TSMC:n vanhan prosessin kopioiminen on perusteltua monesta syystä. Ensinnäkin valtaosa sirujen tuotannosta tapahtuu edelleen paljon vanhemmissa kuin 7 nanometrin prosesseissa. Lisäksi SMIC:n kannattaa opiskella, mitä TMSC, Samsung ja Intel ovat tähän asti tehneet.

Kovin helppoa Kiinan ei ole kehittää omaa edistyneimpien piirien valmistustekniikkaa. Kiinalaisyritykset eivät saa ostaa EUV-litografialaitteistoja, jotka valottavat piirien maskeja 13 nanometrin levyisellä laserilla. Perinteiset askelvalottimet käyttävät 193 nanometrin laseria, jolla jatkuvasti pienempää käyvien viivanleveyksien piirtäminen on erittäin vaikeaa.

