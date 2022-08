Kiina yllättää huipputehokkaalla GPU-prosessorilla

Kiina yrittää kovasti tulla omavaraiseksi huipputekniikassa, mutta puolijohteissa tavoite on vähintään hankala. Nyt kiinalainen Biren Technology on kuitenkin julkistanut GPU-prosessorin, joka laittaa tosissaan kampoihin esimerkiksi Nvidian parhaimmille suorittimille.

Yhtiön esittelemä BR100-prosessori on valmistettu 7 nanometrin prosessissa ja pitää sisällään 77 miljardia transistoria. Esimerkiksi Nvidian lippulaivasuoritin H100 koostuu 80 miljardista transistorista. H100 on valmistettu 4 nanometrin prosessissa, joten siru on fyysisesti paljon pienempi.

BR100 yllättää myös suorituskyvyllään. Se yltää parhaimmillaan testien mukaan 1024 teraflopsin suorituskykyyn (BF16-arvo eli 16-bittinen liukuluku). Näin näyttää siltä, että piiri olisi tehokkaampi kuin Nvidian tämän hetken työhevonen eli Ampere A100 -prosessori.

Biren Tech on esittelemässä uutuuttaan tarkemmin Hotchips-tapahtumassa parin viikon päästä.