Kännykkälaturit mullistanut yritys haluaa seuraavaksi mullistaa sähköautojen lataamisen

Navitas Semiconductor on kalifornialainen tehoelektroniikkayritys, jonka GaNFast-piirit ovat esimerkiksi uuden OnePlus 10T-mallin 150 watin laturin taustalla. Nyt Navitas haluaa laajentaa osaamistaan myös sähköautojen lataukseen ja datakeskusten tehonsyöttöön.

Navitas ilmoitti ostavansa piikarbidi- eli SiC-piirien pioneereihin kuuluvan GeneSiC Semiconductorin. Kyse on pienestä, mutta innovatiivisesta yrityksestä, jonka liikevaihto on tänä vuonna 25 miljoonaa dollaria. SiC on kuitenkin merkittävä laajennus Navitasille, sillä se laajentaa yhtiön tuotteiden tehoaluetta merkittävästi ylöspäin.

Ennusteiden mukaan uusien, laajan kaistaeron materiaaleihin - käytännössä GaN ja SiC - perustuvien tehoelektroniikan markkinoiden arvioidaan kasvavan yli 20 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä. Tämä markkina on pitkälti edelleen jakamatta ja tilaa on myös uusille yrityksille. Tämän Navitas on menestyksellään kännykkälatureissa jo osoittanut.

GeneSiCin kehittämät SiC-pohjaiset MOSFETit tarjoavat markkinoiden korkeimman suorituskyvyn, luotettavuuden ja kestävyyden, yhtiö kehuu. Niiden kehitys perustuu yli 20-vuotiseen tutkimus- ja kehitystyöhön. GeneSiCillä on jo yli 500 asiakasta.

Tehopuolijohteissa sekä GaN että SiC ovat parempia materiaaleja kuin vanha pii, mikä mahdollistaa suuremmat nopeudet, suuremman energiansäästön, nopeamman latauksen ja huomattavasti pienemmän koon, painon ja hinnan. Yhdessä nämä täydentävät, seuraavan sukupolven materiaalit kattavat laajan valikoiman sovelluksia 20 watin älypuhelinlatureista 20 kilowatin sähköautojen latureihin, 20 megawatin verkkoinfrastruktuurijärjestelmiin ja kaikkeen siltä väliltä.

Sähköajoneuvoissa Navitasin GaN-piirit on optimoitu 400 V sähköajoneuvojärjestelmille, ja GeneSiC-tekniikka sopii ihanteellisesti 800 V sähköajoneuvojärjestelmille. Sen asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi kiinalainen BYD, Land Rover, Mercedes AMG, Geely, Shinry, LG Magna, Saab ja Inoance sekä kymmeniä muita. Aurinkoenergian ja energian varastoinnissa Navitas GaN-piirit palvelevat aurinkoenergiaa asuinalueilla, kun taas GeneSiCin komponenteilla voidaan hoitaa suuremmat tehot kaupallisilla aurinkoenergiafarmeilla.