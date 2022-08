51,2 terabittiä sekunnissa yhdellä sirulla

Datakeskuksissa kaistanleveyden kehitys on ollut hurjaa. Esimerkiksi palvelimien ethernet-kytkinten nopeus on kasvanut viimeisen 12 vuoden aikana 80-kertaiseksi samalla, kun niiden virrankulutus on kutistunut 95 prosenttia. Broadcomin uusin kytkinpiiri jatkaa samaa kehityspolkua.

Eilen esitelty StrataXGS Tomahawk 5 -kytkin yltää 51,2 terabitin datansiirtoon sekunnissa. Yhden ainoan kytkinpiirin läpi. Kaista on kaksinkertainen verrattuna kaksi vuotta sitten esiteltyyn Tomahawk 4 -kytkimeen. Ainakin verkkolaitteissa Mooren laki elää siis vahvasti.

Broadcom muistuttaa Ethernet-kytkimien nopeasta kehityksestä: yksi Tomahawk 5 -piiri korvaa 48 ensimmäisen polven Tomahawk 1 -kytkintä, joka esiteltiin vuonna 2014. Uusin Tomahawk on tarkoitettu sekä yleismoottoriksi suuren luokan datakeskuksiin että palvelemaan erityisesti tekoäly ja koneoppimismallien laskentaa palvelimilla. Molemmat tarvitsevat dataa kiihtyvällä nopeudella.

Nopeuden lisäksi uudet Ethernet-kytkimet ovat aiempaa älykkäämpiä. Tomahawk 5:lal Broadcom hyödyntää ”kognitiivista reititystä”, joka osaa valita automaattisesti ja dynaamisesti järjestelmän kevyimmät linkit jokaiselle kytkimen poikki kulkevalle datavirralle. Tämä on erityisen tärkeää AI/ML-työkuormituksille, joissa on usein yhdistelmä lyhytikäisiä pulsseja ja pitkäkestoisia suuren kaistanleveyden siirtoja.

