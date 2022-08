Ydinten määrällä on väliä

Prosessorivalmistajat lisäävät työasemasuorittimiensa ydinten määrää koko ajan, mutta onko siitä hyötyä? Kasvaako suorituskyky? Intelin ja AMD:n uusimpien työasema/palvelinprosessorien tulokset osoittavat kiistatta, että ydinten määrällä on väliä. Enemmän on parempi.

Yuuki_AnS-niminen käyttäjä raportoi Twitterissä testistään, jossa rinnakkain laitettiin Intelin Xeon Platinum 8480+ -järjestelmä (kahdella Sapphire Rapids -prosessorilla) ja AMD:n tuleva kahden prosessorin EPYC Genoa -suoritin.

Testinä käytettiin Cinebench R23 -testiä. Tulosten mukaan Genoan tulos oli 110230 ja Intelin Xoenin 69777. Ero on merkittävä.

AMD:n Genoa on neljännen polven EPYC-prosessori. Siinä on 128 prosessoriydintä Intelin 112:a vastaan. AMD:n piiri on näin 38 prosenttia nopeampi. Tämä johtuu ydinten suuremmasta määrästä ja osin nopeammasta kellotaajuudesta (2,15 GHz vs 2,0 GHz.

AMD on julkistamassa Genoa-sarjaa lähiaikoina.