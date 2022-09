Bensalitran saa taas alle 2 eurolla, kun samaan aikaan sähkön hinta heilahtelee voimakkaasti. Milloin sähköautolla ajamisesta tulee bensa-autoa kalliimpaa? Jopa Helsingin Sanomat julkisti sivuillaan laskurin, josta asia selviää. Normaalit kilometrit vuodessa ajavalle kipuraja sähkön hinnassa on noin 70 senttiä kilowattitunnilta.

Tämän hetken nopeimmat kännykkälaturit tuntuvat jo uskomattomilta. Esimerkiksi OnePlus 10Tn 150 watin laturi täyttää akun tyhjästä van 19 minuutissa. Tämä ei kuitenkaan ole mitään verrattuna siihen, mitä latureissa on tulossa.

DNA kertoo korvaavansa vanhan kuparikaapeliin perustuvan lankaverkkonsa nykyaikaisilla verkkoratkaisuilla vuoteen 2025 mennessä. Nyt kupariverkon purkaminen on aloitettu Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa Rauman, Euran ja Säkylän alueilla jo kuluvan vuoden aikana.

Huawein viimeisimmät älykellot Watch GT 3 Pro ja Huawei Watch D ovat saaneet CE-sertifikaatin uudelle Huawei ECG -sovellukselle. Nyt kuluttajat Euroopassa voivat käyttää EKG-mittaustoimintoa ja tehdä sydämestään ammattimaisen elektrokardiogrammin Watch GT 3 Pro -sarjan kelloilla sekä uudella Watch D -kellolla.

Aurinkopaneeleita asennettiin viime vuonna tehossa mitattuna 168 gigawatin edestä. SkyQuestin tuore tutkimus arvioi, että auringonvalolla tuotetaan globaalisti jo lähes 1000 gigawattia energiaa. Tarkka lukema on 941,2 gigawattia.

Tietoturvayritys Trend Micro julkaisi tänään uuden raportin, joka paljastaa kuinka suomalaiset organisaatiot ovat alati suuremmassa vaarassa joutua toimitusketjujen kautta suoritettavien kiristyshaittaohjelmahyökkäysten uhreiksi. Tutkimuksen mukaan kokonaiset 80 prosenttia suomalaisista IT-päättäjistä uskoo yhteistyökumppaniensa ja asiakkaidensa kasvattavan myös heidän omaa riskiään joutua kiristyshaittaohjelmahyökkäysten kohteiksi.

Wifi-reitittimien valmistaja Netgear on esitellyt uuden laitteen Orbi-tuoteperheeseensä. Orbi 760 -sarja perustuu arvostettuun Orbi 750 -mallistoon ja tarjoaa vakaan Wi-Fi 6 -verkon ja lisäkapasiteettia suurempia laitemääriä varten.

Australialainen aurinkoteknologiayritys SunDrive on esitellyt uuden kuparipohjaisen aurinkokennon, jonka hyötysuhde on 26,41 prosenttia. Lukema on uusi ennätys ja mikä tärkeintä, kennon heteroliitosrakenne tukee täysin massatuotantoa.

Digitalisaation myötä kasvavat niin kyberhyökkäysten riskit kuin tietoturva-asiantuntijoiden kysyntäkin. TCS:n toteuttaman Risk & Cybersecurity Study -tutkimuksen mukaan yritysten suurin tietoturvahaaste etenkin Pohjoismaissa ei ole budjetti vaan pätevien tietoturvaosaajien puute.

Trendfocus-niminen tutkimuslaitos kertoo, että perinteisten magneettisten kiintolevyjen eli HDD-levyjen myynti laski 15,4 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Ja tämä lasku tuli edellisneljännekseen verrattuna. HDD-levyjen kuolemaa on povattu jo pitkään, mutta nyt se näyttää olevan tulossa.