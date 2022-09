Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käytön mahdollistavasta lainsäädännöstä. Digi- ja väestötietovirasto kehittää uutta mobiilisovellusta, jolla digitaalista henkilöllisyystodistusta voi käyttää. Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023.

EDA-talo Cadence Design Systems on esitellyt uuden suunnittelualustan, jota yhtiö kutsuu rohkeasti nimellä EDA 2.0. Kyse on Verisium-alustasta, joka tuo koneoppimismallit ja tekoälyn suunnittelujen verifiointiin. Verisiumin avulla bugit löytyvät 10 kertaa aiempaa nopeammin.

Check Point Research kertoo elokuun haittaohjelmakatsauksessaan, että Formbook ohitti Emotetin yleisyydessä. Mobiilihaittaohjelmien listalle rynnisti vakoiluohjelma Joker ja Apache Log4J palasi hyödynnetyimmäksi haavoittuvuudeksi. Suomessa Emotet jatkoi yleisimpänä haittaohjelmana.

Silicon Labs tunnetaan laajasta langattomien piirien valikoimastaan, johon Suomessakin kehitetään BLE-siruja entisen BlueGigan toimesta. Nyt yhtiö on esitellyt uuden järjestelmäpiirin, joka tuo vähävirtaisimmat WiFi 6 -yhteydet IoT-laitteiden käyttöön.

Autoteollisuuden ohjelmistoratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja Elektrobit jatkaa kasvuaan Oulun lisäksi myös Rovaniemellä. Rovaniemen Ainonkadulla sijaitsevan etätyöpisteen ensimmäiset työntekijät aloittivat työskentelyn kesäkuun alussa. Etätyöpisteen avajaisia vietetään tänään.

Sveitsiläinen virran mittausratkaisuista tunnettu LEM on esitellyt TEMAG4G-moduulin, joka on yhtiön ensimmäinen kulussa oleviin juniin tarkoitettu plug-and-play-tyyppinen energianmittausratkaisu. TEMA4G sisältää integroidun EM4TII+ -energiamittarin ja teollisuusmodeemin, joka tarjoaa 4G- ja GPS-liitettävyyden ja webbikäyttöliittymä mahdollistaa käyttäjille pääsyn reaaliaikaisiin energiatietoihin.

Backblaze on amerikkalainen datan tallennuspalveluja tarjoava yritys. Vuonna 2019 se alkoi siirtyä käyttämään SSD-levyjä ja on nyt kaksi kertaa julkistanut dataa eri tekniikoiden luotettavuudesta. Tulokset ovat selviä: SSD on luotettavampi tallennustekniikka.

Kamerakennoistaan tunnettu onsemi kertoo kehittäneensä mukautetun huippuluokan CMOS-kennon ARRI:n ALEXA 35 -kameralle. Kamera käyttää onsemin ALEV 4 Super 35 4,6K CMOS -kuvakennoa, joka tuottaa 4608 x 3164 pikselin (14,6 megapikselin) resoluution.

Ilmarajapinnan mittausten (OTA, Over-The-Air) käyttöönotto 5G-piirisarjojen ja päätelaitteiden validoinnissa tuo lukuisia uusia haasteita säännösten asettamien vaatimusten täyttämiselle ja halutun mittaustarkkuuden saavuttamiselle. Tässä artikkelissa esitellään joitakin 5G-NR-radiorajapinnan OTA-testauksen päähaasteita sekä uusia menetelmiä, jotka on kehitetty testaushaasteiden voittamiseksi. Uudet testausratkaisut auttavat nopeuttamaan laitteiden markkinoille tuomista, alentamaan testauskustannuksia ja antamaan yrityksille kilpailuetua langattoman viestinnän uudella rintamalla.

Maanantaina tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Apple esitteli iPhone 5 -puhelimen myötä uuden Lightning-liittimen. Sen korvaamisesta C-tyypin USB:llä on puhuttu paljon ja jo useamman vuoden ajan, mutta ainakin tuore iPhone 14 turvaa vielä vanhaan liittimeen.