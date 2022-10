Kun harkitsemme akkukäyttöisen laitteen ostamista, yksi tärkeimmistä mittareista on sen toiminta-aika yhdellä latauksella. Akun kestosta on tullut keskeinen myyntivaltti monille puetettaville laitteille, mutta se on myös merkittävä näkökohta teollisten IoT-anturien ja muiden vastaavien sovellusten kasvavalle määrälle.